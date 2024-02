Inovação marca presença na Abertura da Colheita do Arroz com a Arena Digital

A Arena Digital, uma das novidades da 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, contará com o conhecimento e a experiência de duas grandes universidades gaúchas na área tecnológica. O assessor de Inovação do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, Luiz Villwock, e o superintendente de Inovação da UFPel, Vinícius Freitas, estão entre os palestrantes convidados para esta estreia da Arena no evento, que se realiza de hoje a 23 de fevereiro, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS).

O Head de Operações do Celeiro Agrohub no Tecnopuc, Luiz Villwock, vai abordar o tema desafios do agronegócio e o papel da inovação para o futuro. “Venho apresentar alguns dados e realizações que estamos desenvolvendo no Tecnopuc, como o projeto que estamos desenvolvendo juntamente com a prefeitura de Santa Rosa”, conta. Ele diz que também apresentará dados sobre a rede de inovação do agronegócio do Rio Grande do Sul, que é o braço do agro da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação.Já Vinícius Freitas considera a Arena Digital muito importante por mostrar que um evento como a Abertura da Colheita começa a olhar para a inovação como meio de desenvolvimento da região e do país. “Especialmente na área do agronegócio, a gente precisa cada vez mais desenvolver tecnologias dentro do Brasil e das nossas instituições e aproveitar e transformar cada vez mais as commodities em produtos industrializados para agregar valor ao que produzimos aqui”, afirma. Ele diz ainda que, mesmo o país sendo um grande produtor agrícola, é preciso, além disso, industrializar os produtos dentro do Brasil para criar valor agregado, gerar emprego, renda e desenvolvimento social, consequentemente.A 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas é uma realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e correalização da Embrapa e do Senar RS, com patrocínio Premium do Instituto Riograndense do Arroz (Irga) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Informações e inscrições gratuitas podem ser obtidas pelo site colheitadoarroz.com.br.