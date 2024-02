Abertura da Colheita da Oliva no RS será dia 16 de fevereiro em Gramado

Com a temática da sustentabilidade e olivoturismo, ocorrerá a 12ª Abertura da Colheita da Oliva do Rio Grande do Sul no próximo dia 16, a partir das 9h30min, na sede do Parque Olivas de Gramado, em Gramado. A promoção é da Seapi e do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), em parceria com o Parque e com a Prefeitura do município. As informações são da assessoria de imprensa da Seapi.

A solenidade de abertura acontecerá às 10h30min, com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, entre outras autoridades. A programação do evento prevê visita a estações técnicas, palestras e mostra de produtos da olivicultura gaúcha.



Hoje, segundo dados da Seapi, existem 6.300 hectares de oliveiras plantados por 340 produtores em 112 municípios do Estado. As maiores áreas estão na Metade Sul, com destaque para Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Sepé, São Gabriel, Sentinela do Sul, entre outros. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de oliveiras e azeites e apresenta as melhores condições de clima e solo do país para o cultivo da espécie. A produção de azeite em 2023 bateu recorde, com 580 mil litros.



Calcula-se que cerca de 2.500 empregos diretos tenham sido criados, especialmente na Metade Sul, além dos indiretos, com a expansão da olivicultura. No Rio Grande do Sul atualmente existem 22 fábricas de azeite extravirgem. Em 2023, o Estado chegou a 100 marcas comerciais de azeites de produtores pequenos, médios e grandes.