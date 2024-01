Produtores de tabaco e fumageiras começam a definir preços para a safra 2023/2024

Os produtores de tabaco da Região Sul começaram a definir o preço a ser pago pelo tabaco na safra 2023/2024. Em uma sequência de reuniões junto à empresas fumageiras realizadas entre segunda e terça-feira na sede da Afubra, em Santa Cruz do Sul (RS), foi assinado um protocolo com a Japan Tobacco International (JTI). O reajuste firmado foi de 8%, de forma linear, na tabela de preço da variedade Virgínia. Com isso, o valor do quilo do chamado BO1 passa para R$ 22,46. Como a variação do custo de produção apurado do Virgínia com a companhia foi de 5,06%, o produtor passará a receber um ganho real de 2,94% com a proposta. “Pelo terceiro ano consecutivo conseguimos assinar um protocolo de acordo aceito (com a JTI), porque eles sempre remuneram o custo de produção com uma rentabilidade em cima, deixando a tabela do tabaco bem representativa, valorizando o produto pela qualidade”, comentou o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Marcilio Drescher. As reuniões com outras seis empresas (Universal Leaf, Alliance One, China Brasil Tabacos, CTA, UTC e BAT), porém, não tiveram o mesmo êxito, uma vez que, conforme a Afubra, não chegaram ao patamar esperado pelos produtores, que é de variação do custo de produção mais cinco pontos percentuais. “Essa rentabilidade acima do custo é necessária porque essas empresas possuem uma tabela de preço já defasada de safras de anos anteriores”, justifica Drescher. O presidente da Afubra informa que uma nova rodada de negociação com as companhias que acabaram não firmando acordo com os produtores está prevista para a próxima semana, no dia 25 de janeiro. A comissão representativa dos produtores de tabaco é formada pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e pelas Federações da Agricultura (Farsul, Faesc e Faep) e dos Trabalhadores Rurais (Fetag, Fetaesc e Fetaep) do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.