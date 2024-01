Ovinos da raça Ideal quase triplicam rendimento em lã e carne

Em 2024, a raça de ovinos Ideal completa 90 anos no Brasil. O plantel da raça, reconhecida pela qualidade de lã fina e pelo rendimento em carne, começou em 1934, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. "Os livros contam que a criação começou pela aquisição de animais uruguaios que se mostraram muito produtivos em lã de altíssima qualidade", conta o médico veterinário, radialista e criador Cicico Dornelles, embaixador das comemorações.



Se lá nos anos 1930 a raça já desempenhou bem nos campos gaúchos, hoje os números mostram o quanto os ovinos da raça Ideal se desenvolveram neste período. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ideal, Milton Fernandes, afirma que na época da introdução da raça, o rendimento médio em lã de um carneiro era de quatro a cinco quilos, e um animal adulto chegava aos 60 quilos. "Hoje, o rendimento em lã é de 12 a 15 quilos, e um animal adulto pode chegar a 110kg", revela Fernandes.



Nestes 90 anos, o número de cabeças passou por oscilações que seguiram os ritmos do mercado para a lã e carne de ovinos. "Mas a raça ideal vem buscando abertura de mercados e a valorização da lã de qualidade que hoje está presente na alta costura em várias partes do mundo", frisa Fernandes. Além disso, destaca o presidente, a carne vem ganhando espaço na preferência dos consumidores, muito ligada ao churrasco e a alta gastronomia, mas há a perspectiva de atuar também levando novos cortes e adaptação para o consumo no dia a dia.



Além das características dos produtos obtidos através da criação, o presidente da ABCI destaca a rusticidade dos animais a campo. "São animais que se submetidos a condições de estresse sobrevivem e produzem muito bem. Em rotação com agricultura, permite uma carga elevada de animais por hectare, promovendo altas produtividades."

LEIA TAMBÉM: Agenda de feiras de verão mostram potencial da ovinocultura gaúcha

Ano de comemorações



Os primeiros festejos dos 90 anos da raça Ideal no Brasil começam esta semana, na Agrovino, feira realizada em Bagé. Na sequência, a Feovelha, que também tem data comemorativa (40 anos), em Pinheiro Machado e, ainda no mês de janeiro, Expofeira de Ovinos em Herval. Logo mais, em maio, a Fenovinos, realizada em Santa Margarida do Sul também marcará comemorações da data. Em todos os eventos, produtores reconhecidos pelo apoio à difusão da raça serão homenageados. Giras técnicas, seminários, capacitações e outros eventos farão parte da programação da raça ao longo do ano.



Além de comemorar, a Associação Brasileira de Criadores de Ideal quer realizar o reconhecimento dos esforços dos criadores, pesquisadores e entusiastas que vem contribuindo para que a Ideal seja cada vez mais importante na ovinocultura gaúcha. Para chegar aos 100 anos, o objetivo da entidade é aumentar o número de criadores e associados e divulgar a versatilidade e qualidade da raça. "Queremos chegar a um século com um produtor tendo rentabilidade cada vez maior e melhorando tanto em lã quanto em carne", completa o presidente Milton Fernandes.



Curiosidades:



- Uma pesquisa da Embrapa Pecuária Sul quer comprovar que a lã de ovelha pode contribuir para a melhorar fertilidade do solo;

- Roupas de lã de ovelha Ideal duram décadas sem perder a qualidade e a aparência;

- O uso de ovelhas da raça Ideal tem obtido ótimo resultado na integração Lavoura-pecuária com noz pecã e oliveiras;

- Lanolina, produto obtido da lã da ovelha, é utilizada na indústria farmacêutica e de cosméticos;

- Lã de ovelha é utilizada para o estofamento de bancos de avião, pois não pegam fogo;