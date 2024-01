Agricultores de Porto Alegre têm até o dia 12 de janeiro para solicitar o auxílio emergencial

O cadastro para os agricultores de Porto Alegre manifestarem interesse no auxílio emergencial oferecido pelo Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável está aberto até o dia 12 de janeiro. Os formulários e requisitos para as inscrições podem ser acessados no site da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov). O prazo para a solicitação de serviços da Patrulha Agrícola vai até o dia 15. As informações são da prefeitura de Porto Alegre. Será destinado R$ 1 milhão para o auxílio emergencial aos produtores rurais, com a finalidade de mitigar os danos na produção primária causados pelas chuvas intensas. O valor concedido para cada produtor será de R$ 10 mil em parcela única, somente após a vistoria técnica e mediante ao laudo atestando as perdas na produção.Os serviços da Patrulha Agrícola consistem em atendimento de máquinas e equipamentos, além do fornecimento de kits de irrigação e de insumos para adubação. Somam R$ 5,7 milhões de investimento. Em parceria com o Sindicato Rural de Porto Alegre, a prefeitura vai disponibilizar o atendimento conforme análise técnica em vistorias realizadas por servidores da Unidade de Fomento Agropecuário (UFA-Smgov).