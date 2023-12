Prosperato lança azeite especial em comemoração aos seus 10 anos

combinação especial marca o lançamento da última novidade saída dos olivais da Prosperato Origens: Campanha Gaúcha é o presente da empresa, que completa 10 anos em 2023, aos seus clientes. Criado pelo diretor e mestre de lagar Rafael Marchetti, o azeite, produzido no método Assemblage, une as variedades Koroneiki, de origem grega, e Picual, espanhola, resultando em realçados sabores e aromas. Umaespecial marca o lançamento da últimasaída dosda Prosperato . Oé o presente da empresa, que completa 10 anos em 2023, aos seus clientes. Criado pelo diretor e mestre de lagar Rafael Marchetti, o azeite, produzido no método Assemblage, une as, de origem grega,, espanhola, resultando em realçados sabores e aromas.

A escolha das frutas foi feita a partir das melhores parcelas de produção dessas variedades na safra 2023 nos olivais da empresa em Caçapava do Sul e São Sepé. No processo, as azeitonas têm seus azeites extraídos separadamente, para então, serem combinados de forma cuidadosa, em proporções únicas.

"Esse método nos permitiu criar um azeite que equilibra perfeitamente as notas amendoadas da Koroneiki com o aroma marcante de frutas da Picual, gerando um sabor até então pouco explorado no mundo do azeite, por conta das distintas origens destas duas variedades.", explica Marchetti.

Sobressaem-se mais o sabor da variedade Koroneiki e o aroma da Picual. Seguindo tendência verificada na Europa, o uso das frutas mais jovens e verdes para extração do azeite leva à obtenção de um produto mais intenso, amargo e picante. “Lá, entretanto, culturalmente, eles optam por monovarietais. Mas ficam à mercê da qualidade de uma única variedade. A combinação nos dá um sabor único, e feita em proporções específicas resulta em um produto ainda mais diferenciado”.

Marchetti conta que há cerca de sete anos já nutria a ideia de criar um azeite especial. O lançamento em dezembro, antes da colheita da safra 2024, tem também um componente comemorativo na idealização da embalagem. Cada garrafa de 500ml – a estimativa é de que cerca de 1 mil garrafas sejam colocadas no mercado - tem um formato especial e é adornada com um mini lenço vermelho, produzido artesanalmente na região, remetendo à vestimenta gaúcha. Já o rótulo traz uma ilustração inspirada em um dos olivais da Prosperato na Campanha Gaúcha.

“No futuro, poderemos apresentar outras combinações especiais, com frutas de outras variedades, colhidas nos nossos olivais de Sentinela do Sul e Barra do Ribeiro, na Costa Doce, ou mesmo blends entre produtos das duas regiões”, acrescenta.

Uma tiragem especial traz cem unidades do novo azeite com um mini pala de lã em uma caixa de madeira de Oliveira numerada, ambos feitos à mão. "Definitivamente é um item de colecionador, pensando para comemorar nossa primeira década, reforçando nossa posição de produtos de alta qualidade com embalagens que traduzem essa mensagem.", destaca Marchetti.

O mestre de lagar acrescenta que o cuidado nas embalagens também tem papel importante na conservação do azeite. A luz é inimiga da conservação, pois acelera a oxidação do produto. Por isso, a Prosperato sempre usa garrafas pintadas ou em vidros diferenciados. Mantidos nas caixas de madeira ou de papelão, os azeites conservam melhor suas propriedades.