PF combate contrabando de grãos no RS e outros quatro estados

A Polícia Federal (PF) realiza duas operações na manhã desta terça-feira (5) em cinco estados, incluindo o Rio Grande do Sul, para combater uma organização criminosa envolvida em esquema bilionário de contrabando de soja, milho e agrotóxicos. Os produtos eram trazidos da Argentina e do Uruguai ao Brasil por portos clandestinos nas margens do Rio Uruguai. Segundo a PF, os criminosos movimentaram mais de R$ 3,5 bilhões nos últimos cinco anos.



As operações Dangerous e Paschoal mobilizam 200 policiais federais para o cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão nas cidades gaúchas de Palmeira das Missões, Rodeio Bonito, Cerro Grande, Três Passos, Tiradentes do Sul, Horizontina, Crissiumal, Santo ngelo, Condor, Tuparendi e Santana do Livramento e em Itapema (SC), Itaí (SP), Palmas (TO) e São Luis (MA).



Cerca de R$ 58 milhões foram bloqueados de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas e outros R$ 3,6 milhões em sequestro e arresto de automóveis e imóveis de luxo e de uma aeronave.



Por meio de doleiros, o grupo realizava diversas operações cambiais à margem do sistema legal para promoção de evasão de divisas com a finalidade de pagar fornecedores da mercadoria no exterior. Duas das empresas utilizadas com esse propósito adquiriram criptoativos na ordem de R$ 1,2 bilhão.



Toda a operação criminosa é amparada pela utilização de documentação fraudada, como notas de produtores rurais lançados para justificar o grande volume de grãos contrabandeados comercializados ou emitidos por empresas de fachada.



Durante as investigações, foram apreendidas 171 toneladas de soja, farelo de soja e milho e ainda caminhões, automóveis, vinhos e agrotóxicos. Onze pessoas foram presas em flagrante. A ação conta ainda com o apoio da Brigada Militar, da Receita Federal do Brasil, Receita Estadual do Rio Grande do Sul e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).