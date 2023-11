Produtores de uva ajustam contratações de temporários para safra 2024

de Bento Gonçalves

Após a constatação de casos de trabalho análogo à escravidão contratações de temporários na vindima 2024. Ao absorver os encargos trabalhistas, a Cooperativa Aurora estima que seus associados gastem de 30% a 40% a mais com pessoal para a colheita deste ano. durante a colheita da uva na serra gaúcha em fevereiro deste ano, as vinícolas da região se mobilizam para que os produtores rurais estejam ajustados à CLT para as. Ao absorver os encargos trabalhistas, a Cooperativa Aurora estima que seus associadospara a colheita deste ano.

Este não está sendo um processo simples, os municípios locais recebem 40 mil volantes durante o período que vai do final de dezembro até o início de março. Pelos cálculos do presidente do Conselho de Administração desta companhia, Renê Tonello, seus 1,1 mil cooperados necessitam, em média, quatro trabalhadores por propriedade. A diária acordada com os empregados será a mesma – variam de R$ 120,00 a R$150,00 brutos –, mas neste formato haverá desconto de impostos.

“Para reforçar o nosso comprometimento com esta causa, realizamos diversas ações de conscientização. Dentro do nosso programa Boas Práticas, instruímos nossos cooperados sobre as condições dos alojamentos, formas legais de contratação, uso de equipamentos de proteção, entre outros temas”, detalha o dirigente.

A parte relacionada às atividades laborais foram coordenadas pelo engenheiro agrônomo Felipe Bremm. De acordo com ele, uma das questões importantes que estão sendo implementadas trata das adequações dos alojamentos. Das cerca de 600 propriedades que compõem o quadro da Aurora, 450 ou precisaram ou precisam de alguma adaptação. “Não exigimos que seja feito tudo de uma vez, pois não queremos que desistam de se ajustar. Mas orientamos sobre as necessidades e vamos priorizando alguns aspectos das obras”, explica Bremm.

O alojamento que está sendo construído na fazenda da família Gabardo, localizada na comunidade de Faria Lemos (pertencente ao município de Bento Gonçalves), é um exemplo disso. Neste primeiro momento, o espaço feito para acomodar até seis pessoas tem dois quartos, área de convivência, banheiro e cozinha. As refeições, no entanto, ainda serão feitas na casa principal, seguindo a tradição local.

Segundo os proprietários Nei e Solange, já foram gastos R$ 35 mil na construção da acomodação e a estimativa é de se investir ainda mais R$ 15 mil para as finalizações e o mobiliário. “Estamos nos adaptando à nova realidade, somos uma propriedade familiar e precisamos de mão de obra só durante a safra. Mas nos esforçamos bastante para levar uma uva de qualidade e também poder tratar bem o trabalhador que contratamos”, destaca Diego Gabardo, filho do casal.



Equipamentos reduzem custos com pessoal

A Aurora implementou neste ano um projeto que visa a redução de esforços durante a safra. Para isso, a companhia está incentivando a troca das caixas de 20 quilos por bins (contentores de plástico rotomoldado com capacidade de carregar até 500 quilos de uva) para o carregamento e descarregamento de uvas. Atualmente, 85% dos cooperados já utilizam os equipamentos e a projeção é de que em três anos todos associados se beneficiem deste modelo. Com isso, deve haver uma redução média de duas contratações temporárias pelos cooperados.

Nesta primeira fase, um terço dos funcionários que trabalham no setor de descarregamento da cooperativa já foram dispensados. O gerente Agrícola da Cooperativa Vinícola Aurora, Maurício Bonafé, acrescenta que outra vantagem é a diminuição do tempo gasto na colheita, que acaba beneficiando a qualidade da matéria-prima processada para a elaboração dos produtos vinícolas.

