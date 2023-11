Languiru e Agropan assinam distrato da negociação de área portuária de Estrela

As cooperativas Languiru, de Teutônia, e Agropan, de Tupanciretã, assinaram o distrato de aquisição de instalações na área portuária do município de Estrela. O investimento previsto até novembro de 2029 era de mais de R$ 40 milhões. Com isso, a Languiru redireciona toda sua capacidade de armazenamento de grãos às instalações próprias de silos na fábrica de rações, também no município de Estrela, e no bairro Alesgut, em Teutônia.

“Havia incerteza sobre a capacidade de manter estrutura desse porte para as necessidades atuais da Languiru. O distrato foi uma decisão em comum acordo, deixamos de ter esse compromisso. Além da questão financeira, o fato das instalações terem sido afetadas pelas duas últimas grandes cheias do Rio Taquari também foi decisivo para esse encaminhamento. A direção da Agropan foi solidária e parceira nesse momento. A Languiru não teria a condição e a justificativa para efetivar a compra desse espaço”, explica o presidente liquidante Paulo Roberto Birck, acrescentando que o distrato não gerou novos custos ou multas à Languiru.



A Languiru anunciou investimento na área portuária de Estrela em novembro de 2022, por ocasião das comemorações de 67 anos da cooperativa. O desenlace da fita inaugural da estrutura para recebimento, processamento, limpeza, secagem, armazenamento e expedição de grãos, especialmente milho e soja, contou com a participação de lideranças políticas, associados e convidados.



A infraestrutura conta com 10 silos verticais metálicos com capacidade para três mil toneladas cada, e mais um armazém graneleiro, com capacidade para 30 mil toneladas de grãos, totalizando 60 mil toneladas de capacidade estática; dois secadores de grãos; duas moegas, uma delas com tombador para caminhão bitrem; balança rodoviária; e prédios anexos.



O complexo portuário de Estrela foi construído na década de 1970. Pertenceu a diferentes grupos empresariais e também passou por períodos de inatividade.

