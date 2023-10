Ibraoliva recebe reconhecimento internacional por atuação pela atividade

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) foi agraciado com o Prêmio Speciale Cristina Tiliacos, concedido pelo guia Flos Olei 2024. Segundo a organização do prêmio cultural, a entidade brasileira foi reconhecida por ser uma extraordinária promotora da olivicultura e da atividade no Brasil, país com recente produção mas uma história olivícola muito promissora.

Para o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, a olivicultura brasileira tem recebido muitas distinções nos últimos anos e, em especial o instituto, que tem acompanhado e participado de perto de todas essas premiações aos associados. "E agora, desta vez, uma notícia muito animadora, onde há o reconhecimento do trabalho do Instituto também. Nós que temos a missão de divulgar e promover a olivicultura, recebemos essa distinção com muito orgulho", salienta.Conforme o dirigente, esse mérito coloca sob avaliação o trabalho e demonstra que a entidade está no caminho correto, que é o da verdade e o caminho do verdadeiro azeite extravirgem. "E dessa forma agradecemos a Flos Olei e toda a sua equipe pelo reconhecimento do nosso trabalho e nos comprometemos a continuar e dar prosseguimento a toda essa visão de trabalho, digamos, de uma forma mais ética e totalmente transparente à frente do instituto", reforça.Recentemente o guia Flos Olei 2024, também publicou seu tradicional ranking dos melhores azeites do mundo, onde 12 marcas brasileiras aparecem na publicação. Das 12 empresas, dez delas estão no Rio Grande do Sul e as outras duas são de São Paulo e de Minas Gerais. O prêmio recebido pelo Ibraoliva recebe o nome de Cristina Tiliacos, reconhecida jornalista, escritora e crítica gastronômica italiana.