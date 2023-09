Milho ultrapassa 55% da área prevista no Estado

A área semeada com milho no Rio Grande do Sul alcançou 55% da projeção de cultivo para a safra 2023/2024, que é de 817.521 hectares. As lavouras encontram-se predominantemente na fase de germinação e de desenvolvimento vegetativo. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), as regiões Oeste, Noroeste e Norte do Estado estão próximas de concluir a semeadura. No entanto, nas regiões Sul, Central e Nordeste, o progresso do plantio foi prejudicado pelas chuvas, que ocasionaram encharcamento e excesso de umidade no solo. Essas condições inviabilizaram o trânsito de maquinário agrícola e, em alguns casos, afetaram de forma negativa a germinação das sementes.



Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, as lavouras de milho estabelecidas apresentam excelente desenvolvimento, com emissão rápida de novas folhas e crescimento vigoroso do colmo. Houve aumento da taxa de crescimento em função dos dias mais quentes. A umidade de solo adequada permitiu que os produtores realizassem a distribuição da adubação nitrogenada em cobertura. A maioria dos produtores opta pelo parcelamento, em duas vezes, da dose recomendada em cobertura: a primeira quando o milho está no estádio V3, e a segunda em V6. Houve diminuição da incidência de cigarrinha-do-milho, confirmada pela redução de captura do inseto nas armadilhas de monitoramento. A associação do controle convencional com produtos biológicos apresentou melhores resultados.





No milho silagem estima-se que cerca de 30% da área destinada ao corte de plantas inteiras para ensilagem já tenha sido plantada. A evolução varia entre as regiões, sendo mais significativa no Norte, próximo a 90%, e menos expressiva no Nordeste, apenas 3%. Nas regiões administrativas da Emater/RS-Ascar de Erechim e Frederico Westphalen, as lavouras apresentam estande adequado e bom desenvolvimento, em decorrência das melhores condições climáticas no seu estabelecimento inicial. Para a Safra 2023/2024, está prevista uma área cultivada de 364.291 hectares, com produtividade estimada de 39.088 kg/ha.