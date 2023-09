Trigo: CNA e OCB dizem que Fávaro garantiu R$ 400 milhões para leilões

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reforçou a entidades do setor produtivo que o governo deve liberar cerca de R$ 400 milhões para viabilizar políticas de apoio à comercialização de trigo, informaram a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em nota.Os mecanismos estudados pelo governo são os leilões de Prêmio para o Escoamento de Produto (PEP) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro). As entidades pediram ao governo a realização de leilões de trigo para garantir o pagamento do preço mínimo do cereal aos produtores.A sinalização do ministro sobre o estudo das medidas para equalizar o preço mínimo do cereal foi dada em reunião com representantes das entidades e da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Na última terça-feira, 19, Fávaro já havia informado à imprensa que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está construindo os editais para leilões de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de trigo.Segundo o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi, a ideia do governo é iniciar os leilões pelos Estados da região Sul, que concentra a maior parte da produção, e depois estender a outros estados. As entidades alegaram ao governo que os preços médios do cereal recuaram 41% em setembro em relação a igual mês do ano passado.