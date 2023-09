JBS retoma na próxima semana produção na unidade da Seara em Roca Sales

A JBS anunciou nesta quinta-feira (14) a retomada da linha de produção de peito de peru da unidade da Seara em Roca Sales a partir da próxima semana, atingida durante as enchentes do início do mês. A fábrica de Bom Retiro do Sul, também no Vale do Taquari, já voltou a operar. O retorno das operações é possível a partir de uma força-tarefa da empresa e funcionários para a limpeza da fábrica e verificação dos equipamentos necessários aos trabalhos. “As equipes de engenharia da Seara seguem no trabalho de avaliação dos danos no restante da planta”, informa a JBS em nota.A JBS vai apoiar a reconstrução do Posto de Saúde Central de Roca Sales. Além disso, a companhia já doou 10 toneladas de proteína e mil cestas básicas às vítimas das chuvas. Já a Flora, empresa de higiene e limpeza da J&F Investimentos, doou 2 mil kits de higiene para assistência à população das regiões afetadas. A JBS possui operação em 22 cidades gaúchas, entre fábricas, centros de distribuição e granjas das unidades de negócios Seara, Excelsior e JBS Couros, com mais de 18 mil colaboradores em todo o Estado e mais de 2,5 mil produtores rurais integrados.