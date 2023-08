ABPA projeta alta na produção e exportação de carne de frango e suína

Pedro Carrizo, especial para o JC

O ano de 2023 deve ser marcado pelo aumento da avicultura e suinocultura no Brasil, assim como uma presença internacional maior desses produtos, principalmente na China e Japão. Além disso, em razão da maior disponibilidade e maior consumo per capita no País, é esperado crescimento no consumo interno de carne de frango neste e no próximo ano, enquanto a carne de porco fica estável. Estas são as projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), apresentadas nesta quarta-feira (16), em coletiva de imprensa realizada na sede da associação em São Paulo.



De acordo com a ABPA, a produção de carne de frango pode chegar até 14,950 milhões de toneladas em 2023, o que representa um incremento de 3% frente ao ano anterior, quando foram produzidas 14,524 milhões de toneladas.



Para 2024, a expectativa é que sejam produzidos até 15,5 milhões de toneladas de frango, alta de 4,5% frente à projeção para 2023.



"A expectativa inicial era de 15 milhões de toneladas ainda para este ano, mas notamos leve perda de força produtiva, que está relacionada a uma ação preventiva das empresas frente os novos casos de influenza aviária no Brasil. Essas ações estão relacionadas à diminuição do peso de alguns produtos e à redução no alojamento”, diz o presidente da ABPA, Ricardo Santin.



Até o momento, o Brasil registrou 79 casos de influenza aviária neste ano. No entanto, esses casos estão concentrados em aves silvestres ou de subsistência, e não em áreas comerciais. Por isso - embora o governo japonês tenha embargado temporariamente produtos do Espírito Santo (já foi retirado) e Santa Catarina -, é esperado aumento nas exportações da proteína do frango.



Pela primeira vez na história, o setor deverá superar a barreira de 5 milhões de toneladas exportadas, se confirmadas as projeções da ABPA. Neste ano, a expectativa da entidade é de embarques totais de 5,20 milhões de toneladas, volume até 8% superior aos embarques registrados em 2022, com 4,82 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul responde por 15% das exportações nacionais, atrás de Santa Catarina e Paraná.



Para 2024, a projeção de exportação sobe para 5,350 milhões de toneladas, alta de 5% frente à expectativa para 2023.



"Mesmo com casos de influenza em aves silvestres no Brasil, a exportação cresce 8,2%. Esse é um dado muito positivo. A gente vê um reconhecimento dos mercados internacionais para a regionalização dos casos de influenza", apontou Santin durante apresentação das projeções.



Paralelamente, o consumo interno per capita de frango deve aumentar para 46 kg neste ano e subir para 47 kg no ano que vem. Já a disponibilidade sobe para até 9,850 milhões de toneladas neste ano, e para até 10,150 milhões de toneladas no ano que vem.



O Brasil tem 35% do market share das exportações de frango, segundo a ABPA. O principal mercado para as exportações segue sendo a China, que responde por 15% da demanda, seguido por Japão, que representa 9%.