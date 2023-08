Santa Catarina e Paraná arrematam genética gaúcha

Criadores catarinenses e paranaenses foram às compras com firmeza no 2º Leilão Soldera Portas Abertas, realizado em Panambi (RS) nesta sexta-feira (11). Com trânsito sanitário liberado na Região Sul, a propriedade gaúcha comercializou todos os 104 animais Angus e Brangus ofertados, sendo que mais de 40 deles foram para os estados vizinhos. Com o local de remate repleto de clientes e amigos, os irmãos Soldera atingiram médias de R$ 9.677,50 para fêmeas Brangus e R$ 19.485,71 para machos da raça. Na Angus, as médias ficaram em R$ 15.017,04 para ventres P, R$ 7.810,00 para fêmeas CA, R$ 19.983,33 para machos P e R$ 16.500,00 para os reprodutores CA.Quem estava disposto a adquirir a genética Soldera saiu com a sacola cheia. Foi o caso do criador Celso Barbiero Alves, da Cabanha Bambuí, de Águas Frias (SC), que arrematou onze animais. Quem também saiu às compras foi o criador Leonardo Durigon, da Genética AGP, de Campos Novos (SC). Ele pagou R$ 33.000,00 pelo touro do lote 25, tatuagem 21394, e ainda arrematou outros 10 animais. "Nós acreditamos na genética Soldera e, acima de tudo, no trabalho da família. Eles fazem isso por amor e entregam amor ao cliente", afirma.O exemplar mais valorizado do leilão foi a fêmea Angus do lote 71, tatuagem TE21091, que saiu por R$ 37.400,00. A vaca prenha vai para o criador Ricardo Fernandes, da Angus da Limeira, de Pinhão (PR). “É uma fêmea muito feminina, com excelente balanço corporal, cumprida e de profundo e bom arqueamento costal. Ela é muito suave de paletas, quartos bem largos e aprumos dinâmicos e estáticos. Além disso, detém ótimos números de performance, de valores importantes que vão colaborar em nossa evolução. A família Soldera é um exemplo de pessoas que trabalham em prol da raça Angus”, destaca.Segundo o criador Adenir Soldera, que ao lado dos irmãos administra a Cabanha Soldera, o resultado foi incrível, principalmente em um ano de preços mais comedidos. “Vendemos toda a oferta a preços bons, o que mostra que a genética melhoradora sempre tem mercado”, frisa.Comandando o martelo, o leiloeiro Fábio Crespo indicou que os Soldera tiveram um remate ágil e de liquidez destacada. “É uma agenda que já se consolida na Primavera gaúcha”. A leiloeira responsável foi a BC Remates.