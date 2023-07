Safra gaúcha de arroz somou 7,2 milhões de toneladas, diz Irga

A produção de arroz na safra gaúcha 2022-2023 somou 7.239.985 toneladas, com produtividade de 8,79 mil quilos por hectare em 839.972 hectares semeados. Essa é a segunda maior produtividade já alcançada pelo arroz gaúcho, sendo superada apenas pela safra 2020/2021, que atingiu 9,01 mil quilos por hectare.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O levantamento da autarquia mostrou também que as variedades de sementes desenvolvidas pelo Irga foram as mais utilizadas no plantio, alcançando 64,5% da área semeada.



O órgão também divulgou dados sobre soja e milho em áreas de arroz. Nesta safra, a oleaginosa atingiu 506 mil hectares de produção, a maior marca já registrada em 14 anos de levantamento, com 1,3 milhão de toneladas. A produtividade ficou em 2,58 mil quilos por hectare. O milho em terras baixas alcançou produção de 71,9 mil toneladas e produtividade de 6,51 mil quilos por hectare nesta safra. Essa é a primeira vez que o milho aparece no levantamento final da autarquia.