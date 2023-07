Comitiva gaúcha visita ExpoRural, maior feira de agronegócio argentino

Pedro Carrizo

Liderada pelo governador do Estado, Eduardo Leite, uma comitiva gaúcha formada por secretários, deputados estaduais e empresários embarca para a Argentina nesta quarta-feira (26). Durante a agenda, Leite irá se encontrar com o presidente do país vizinho, Alberto Fernández, e também estará presente na maior feira do agronegócio argentino, a ExpoRural 2023, também conhecida como Feira de Palermo, que ocorre até domingo.



O objetivo da visita é estreitar ainda mais as relações comerciais, tanto no segmento rural como em outras áreas estratégicas. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o principal parceiro comercial da Argentina em território nacional.



Em 2022, o Estado importou US$ 2,75 bilhões do país vizinho e exportou US$ 1,25 bilhões - alta de 29% em comparação à 2021, ano em que o RS superou o Estado de São Paulo como maior destino de entrada e saída de mercadorias argentinas.



“A Argentina é uma parceira comercial fundamental para o Rio Grande do Sul. É muito importante que possamos estreitar essa relação, principalmente no que diz respeito ao agronegócio, a projetos na nossa faixa de fronteira, como o gasoduto de Vaca Muerta, e ao turismo. Em breve, teremos a Expointer e queremos contar com uma presença ainda maior dos nossos vizinhos aqui no Rio Grande para que possamos fazer negócios”, destaca Leite.



De acordo com secretário adjunto da pasta estadual de Agricultura, Márcio Madalena, que integra a comitiva, Expointer e ExpoRural não são concorrentes e têm alguns pontos de complementaridade que podem ser melhor trabalhados.



"O gesto do governador, de convidar os argentinos à feira de Esteio, tem um componente importante de inserção mais forte do Rio Grande do Sul no mercado sul-americano e internacional", acredita Madalena.



O convite oficial acontecerá no encontro entre Leite e Nicolás Pino, presidente da Sociedade Rural da Argentina, responsável pela organização da ExpoRural. Atualmente, Pino também preside a Federação de Associações Rurais do Mercosul (FARM).



“Esperamos que, a partir do encontro, ocorra uma parceria entre as duas exposições. Nosso objetivo é seguir incentivando o estreitamento dessa relação institucional e de negócios”, enfatiza Jorge Perren, cônsul da Argentina em Porto Alegre.



La Rural, como é conhecida a Exposición Rural Argentina, é a mostra agropecuária mais antiga, e uma das mais tradicionais, da América do Sul - chega à 135ª edição neste ano. A primeira ocorreu em 1875.



A exposição contempla toda cadeia de produção agropecuária: animais, tratamento genético, maquinário agrícola, insumos e, principalmente, tecnologias de ponta. Assim como acontece em Esteio, a ExpoRural também é aberta ao público, a partir da venda de ingressos.



Segundo Gedeão Pereira, presidente da Farsul, federação agropecuária que integra a FARM, o destaque da ExpoRural vai para as raças bovinas de Angus e Hereford. "Considerando essas duas genéticas animais, e todas inovações tecnológicas apresentadas durante a feira, acredito ser uma das exposições mais importantes para o segmento rural da região”, ressalta Pereira, que viaja para Argentina na quinta-feira (27). Foi ele, inclusive, que intermediou o encontro que acontecerá entre Leite e Pino.



A próxima feira agro do circuito Mercosul, que contempla exposições no Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, será a Expointer 2023, que acontece no Parque Assis Brasil, em Esteio, entre 26 de agosto e 3 de setembro.