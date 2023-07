Banrisul disponibiliza R$ 11 bilhões para o Plano Safra 2023/24

Apresentado como “o maior Plano Safra de sua história”, o Banrisul anunciou na manhã desta quinta-feira (6) a disponibilidade de R$ 11 bilhões em crédito no Rio Grande do Sul. Este valor é 57% maior do que o liberado para a safra anterior. Durante o evento, realizado no Nau Live Spaces, em Porto Alegre, o presidente do banco, Cláudio Coutinho, lembrou da relação de crescente confiança entre a instituição financeira e o atual governo estadual.

“Há quatro anos, o governador nos cobrou que tivéssemos uma participação no agronegócio equivalente ao que o setor representa ao PIB gaúcho. Na época, o banco tinha apenas 10% da sua carteira de crédito alocado ao agro, sendo que 40% do PIB está relacionado às atividades que envolvem o setor. Existia um descompasso entre o que Banrisul apoiava e o que ele deveria dispor”, relatou o presidente.

Apesar de, na sua avaliação, o banco ainda não "ter completado a missão", Coutinho acredita que já foi dado um passo gigantesco. “Hoje a nossa participação relativa foi para, em torno de 20%, só que a carteira absoluta de crédito cresceu mais de 50%”, explicou.

Para o governador, os expressivos valores oferecidos pelo Banrisul dão “a medida exata do protagonismo do agro no Brasil e no Rio Grande do Sul e as suas transformações possibilitam avanço social econômico e tecnológico”. Ao destacar que “o poder público deve dar condições para os empreendedores colocarem toda a sua energia em empreender mais e gerar riqueza que será aproveitada por toda a sociedade”, Leite mencionou a sua especial admiração pelo meio rural. “Empreender é sempre um risco, mas quem atua no campo se submete ainda aos riscos do clima. Por isso, precisamos estar cada vez mais ao lado dos nossos produtores, estimulando para que esses riscos sejam mitigados”, ressaltou o governador.

A distribuição de crédito será feita da seguinte forma: R$ 5,2 bilhões para grandes produtores, R$ 3,8 bilhões para médios e R$ 2,0 bilhões para a agricultura familiar. Considerando os pequenos e médios agricultores, a ampliação de recursos será de mais de 66%, na comparação com o Ano Safra anterior.

Na avaliação do secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Giovani Feltes, a familiaridade que o Banrisul tem com os assuntos rurais é fruto da sua capilaridade. “Com suas agências espalhadas por todos os rincões desse Estado e no portfólio de programas que o banco coloca à disposição da sociedade gaúcha, como um parceiro, de mão firme e adequada, sempre presente para exaltar e estimular o crescimento sócio-econômico do RS.”

Balanço Plano Safra 2022/2023

O Banrisul encerrou o Ano Agrícola 2022/2023 com resultados recordes. Foram mais de R$ 9,3 bilhões em concessões de crédito rural, com crescimento em torno de 88% em relação ao Ano Safra anterior. Na comparação com a Safra 2019/2020, que marca a retomada do agronegócio como pilar estratégico para o banco, o incremento foi de 312%.

Só em custeio, foram mais de R$ 6,5 bilhões alocados no último período. O crescimento da carteira de crédito ocorreu, principalmente, em financiamentos para pequenos e médios produtores rurais, de forma pulverizada.

Além disso, as linhas de investimento cresceram em torno de 125%, na comparação do Ano Safra atual com o anterior. As modalidades que mais se destacaram foram: Equaliza Moderfrota, Equaliza Pronaf, Equaliza Irrigação, Fundo Clima e AgroInvest Sustentabilidade.