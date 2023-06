Palestra de Tinga abre agenda do Pampa em Evolução, em Dom Pedrito

Foi aberta nesta terça-feira (13), em Dom Pedrito, a primeira edição do Pampa em Evolução – Conhecimento, Negócios e Sustentabilidade. O evento, promovido pelo Sindicato e Associação Rural, Associação de Agricultores e prefeitura de Dom Pedrito, ocorre até sábado, no Parque de Exposições do Sindicato Rural do município, com o objetivo de mostrar o potencial da cadeia agropecuária do Bioma Pampa. A palestra inaugural foi ministrada pelo ex-atleta Tinga, que abordou o tema Gestão além da Planilha, abordando sua trajetória no futebol e como empresário. A programação segue ao longo da semana, com uma série de palestras com diferentes enfoques voltados ao desenvolvimento da região e ao agronegócio.Na quinta-feira (15), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que apoia o evento, promove um painel com lideranças empresariais e produtores rurais, a partir das 19h. O foco é debater as principais potencialidades ao desenvolvimento econômico das regiões da Campanha e Fronteira Oeste. Na oportunidade, serão apresentadas as principais linhas de crédito que o banco opera voltadas a projetos alinhados em especial com a pauta da sustentabilidade. ”Tanto a Campanha gaúcha, como toda a Fronteira Oeste do estado caminham para um diversificação da sua economia. Percebe-se um avanço importante de segmentos como a vitivinicultura e o turismo, além da inovação cada vez mais presente no agro”, destacou o diretor de Planejamento, Otomar Vivian. Ele observou, também, que a região já está consolidada como grande produtora do azeite de oliva, trazendo impactos positivos para diversos outros setores. Projetos de geração de energia com fontes limpas igualmente estão entre as demandas por financiamento junto ao banco.SustentabilidadeJá na sexta-feira (dia 16/6), a partir das 16 horas, acontece um encontro com produtores de Dom Pedrito e municípios próximos para apresentação do projeto Alianza Mais, que busca maior produtividade para a agropecuária associado à conservação da biodiversidade no bioma Pampa e contribuir com os desafios das mudanças climáticas. Lançado no mês de abril, o projeto é uma iniciativa da Associação para Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil)/Alianza del Pastizal), em parceria com o BRDE. O Alianza Mais prevê investimentos de 7 milhões de euros ao longo dos próximos cinco anos em favor de produtores, incluindo mulheres e jovens rurais, comprometidos na conservação dos campos nativos do Pampa. Deste total, 2 milhões de euros têm origem em aporte do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM).