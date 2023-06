23ª Fenarroz comercializou 3,77% a mais do que em 2022

A 23ª edição da Fenarroz (Feira Nacional do Arroz) encerrou no último domingo com números promissores. Durante os seis dias de evento, a feira registrou um aumento de 3,77% nas vendas em comparação com o ano anterior.A Executiva da Fenarroz se reuniu nesta segunda-feira (12) para contabilizar os resultados da feira, que alcançou a marca de R$ 550 milhões em vendas. Um aumento dentro da normalidade tendo em vista os planos de créditos ainda não liberados pelo governo. Destaca-se também o desempenho positivo do Pavilhão da Agricultura Familiar, que obteve um aumento de 15% nas vendas em relação à última edição da feira. O valor total das vendas nesse setor alcançou a marca de R$ 192.235 mil.Além disso, a Fenarroz recebeu um público expressivo, contabilizando a presença de 36.230 pessoas ao longo dos seis dias. Esse número inclui pagantes de todos os tipos de ingresso, como inteira, meio ingresso para idosos e estudantes, expositores, convidados, colaboradores, escolares e crianças menores de 7 anos. O dia de maior público foi o domingo, com 11.124 pessoas, seguido pelo feriado de quinta-feira, que atraiu 5.235 visitantes. O estacionamento da feira registrou a entrada de 4.200 veículos, utilizados pelos visitantes e expositores.A Fenarroz também se destacou pela presença de expositores, contando com a participação de 45 empresas ocupando 105 terrenos na área externa. No Pavilhão, foram 177 expositores distribuídos entre o térreo e o 1º piso, incluindo 44 representantes da agricultura familiar. Além disso, a feira ofereceu aos visitantes 10 lanchonetes, um quiosque, dois restaurantes e o tradicional CTG José Bonifácio.