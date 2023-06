Palestras e seminários movimentam a 23ª Fenarroz, em Cachoeira do Sul

23ª Fenarroz - Multifeira do Agronegócio. O evento, que ocorre até domingo, deverá receber milhares de pessoas para visitação e acompanhar a Começou nesta terça-feira (6), em Cachoeira do Sul, a- Multifeira do Agronegócio. O evento, que ocorre até domingo, deverá receber milhares de pessoas para visitação e acompanhar a programação técnica no Parque de Exposições.

A programação das palestras técnicas se iniciou já no primeiro dia da mostra, com o 15° Seminário do Arroz Irrigado, uma iniciativa promovida pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O foco do evento foi discutir os desafios e as oportunidades relacionados ao cultivo de arroz irrigado, reunindo especialistas e profissionais do setor. Realizado no Auditório Ito Zimmer, no Ginásio da Fenarroz, o evento apresentou importantes informações sobre a safra, bem como os resultados de pesquisa de terras baixas para a região e as novas recomendações para a adubação da lavoura de arroz. O seminário também contou com um painel sobre as "Transformações e Tendências da Nova Lavoura de Terras Baixas", moderado pela engenheira agrônoma do Irga Mara Grohs.

Destaque para esta quarta-feira, o seminário "Desafios do programa Duas Safras", a partir das 9h, terá como palestrante o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Silveira Pereira. Ele abordará os desafios da intensificação e diversificação agropecuária gaúcha, seguido pelo economista da Farsul, Antônio da Luz, que apresentará os cenários, tendências e desafios do mercado de grãos.

À tarde, a partir das 14h, o Instituto Desenvolve Pecuária aborda os temas "Como a Informação pode fazer a Diferença na Pecuária" e "O Sistema de Produção e o Mercado na Pecuária de Corte". Até domingo, outros temas, como Turismo Rural e o Desenvolvimento Regional, o Produção agrícola em Terras Altas, promovida pelo UFSM e UERGS, o Seminário Agrícola Noz-Pecã e o 3º Seminário Nacional da Mulher do Agronegócio serão outros destaques da programação.

SERVIÇO:

O que: 23ª Fenarroz - Multifeira do Agronegócio

Quando: de 6 a 11 de junho

Onde: Parque de Exposições da Fenarroz, em Cachoeira do Sul

Horários: os portões ficarão abertos 9h às 20h

Ingressos: R$ 5 para idosos e estudantes; R$ 10 por adulto; crianças com até 7 anos não pagam.

Estacionamento: R$ 25 por veículo