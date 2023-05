Languiru esclarece dúvidas e ouve lideranças sindicais

Lideranças da Regional Sindical Vale do Taquari estiveram reunidas com o Conselho de Administração da Languiru na quinta-feira (11). O encontro ocorreu no auditório da Sede Administrativa da Cooperativa, em Teutônia. O presidente Paulo Birck e o vice-presidente Fábio Secchi, acompanhados da suplente do Conselho de Administração, Loiva Beatriz Trapp, receberam representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais de Teutônia, Westfália, Estrela, Cruzeiro do Sul, Colinas, Paverama e Roca Sales.Na ocasião as lideranças puderam esclarecer dúvidas e sugerir ações que se alinhem ao trabalho de reestruturação da Cooperativa. “O encontro nos permite entender a situação da Languiru, informações que serão divididas com os produtores rurais que nos acessam. Nossa intenção não é questionar o porquê de tudo isso, mas termos uma perspectiva de futuro, no curto, médio e longo prazo. Expusemos a preocupação com a cadeia produtiva, tentando encontrar caminhos, mantendo os pés no chão”, destacou a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Liane Brackmann, que agradeceu a acolhida e desejou força na busca por alternativas.“A união de esforços é essencial. As lideranças sindicais também estão engajadas. A mobilização política ganha força com o envolvimento da Regional Sindical. O produtor de leite da Languiru possui uma saída melhor, mas o segmento das carnes causa bastante apreensão”, enumerou Liane.Secchi valorizou a transparência de informações com a sociedade, principalmente associados. “A situação exige urgência. Os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, superintendência e funcionários de todas as áreas estão empenhados e buscando soluções. A tomada de decisões é baseada em números e planejamento. Estamos focados em medidas emergenciais na busca por recursos que permitam a continuidade da Languiru. Em conjunto, vamos encontrar o melhor caminho, no dia a dia já percebemos essa corrente de forças convergindo para modificar a situação em que a Cooperativa se encontra. Os sindicatos rurais são parte importante nesse processo”, frisou.Entre as estratégias, a Cooperativa segue com o plano de redução da produção nos segmentos de aves e suínos, além da avaliação de venda do patrimônio e parcerias. “Existem negociações em andamento, estamos avaliando todas as possibilidades. Importante que a sociedade entenda que algumas dessas negociações contam com cláusula de confidencialidade, por isso não estamos autorizados a trazer mais detalhes nesse momento”, revelou Secchi.Birck também alertou para o tempo. “Precisamos de ações imediatas, e não podemos sacrificar os associados. Mas a redução no volume de produção precisa ocorrer, a Languiru precisa e vai mudar, é inviável manter a Cooperativa com todas as atividades em que está atualmente. Todos os caminhos estão sendo postos na mesa, e antes da tomada de qualquer decisão, vamos convocar cada setor para expor o cenário e ouvir os envolvidos, considerando questões econômicas e sociais. Todas as avaliações estão sendo feitas com muito cuidado. O maior prejuízo está no segmento de suínos”, alertou o presidente, sugerindo, inclusive, reuniões descentralizadas com associados nas comunidades do interior.