Seapi recebe novo superintendente do Mapa no RS

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, recebeu na terça-feira (9) o novo superintendente federal do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Rio Grande do Sul, José Cleber Dias de Souza.Na ocasião José Cleber apresentou a estrutura do Mapa no RS composta pela Superintendência em Porto Alegre, as Unidades Técnicas em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo e Ijuí, as unidades de vigilância agropecuária em diversos pontos da fronteira com Uruguai e Argentina, no Porto de Rio Grande e Aeroporto Salgado Filho, além do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal.A atuação conjunta em ações de adaptação dos sistemas de produção ao contexto de mudanças climática, alinhamento e integração entre os órgãos, aperfeiçoamento e reconhecimento do status sanitário do Rio Grande do Sul foram elementos que pautaram as manifestações do Secretário e do Superintendente.Quanto às ações mais imediatas acordou-se um esforço conjunto visando a celebração de convênio visando o apoio federal às ações de defesa sanitária, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono e a realização da Expointer.Também participaram da audiência os integrantes do Mapa do RS, José Ricardo Cunha, Roberto Lucena, Jairo João Carbonari e Alícia Appel Farinati. Pela Secretaria, o adjunto Márcio Madalena, o assessor Antonio Carlos Ferreira Neto, e a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Rosane Collares.