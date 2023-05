Fenasul Expoleite 2023 é lançada em Esteio

Com a expectativa de proporcionar a melhor edição de todos os tempos, foram lançadas na manhã desta quarta-feira (3) a 17ª Fenasul e 44ª Expoleite. O evento duplo, que este ano ocorre de 17 a 23 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, prevê receber um público superior ao de 2022, quando 20 mil visitantes circularam pelos seus pavilhões. A entrada e o estacionamento serão gratuitos.

Para isso, o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, aposta na grande presença de animais. “Temos em torno de 150 holandeses e o mesmo número de Jersey inscritos. Quando temos mais de 100 exemplares participando das competições, elas são consideradas como sendo do ranking nacional”, comemorou o dirigente de uma das entidades promotoras da feira. Ele lembra além da raça girolando haverá equinos, búfalos, caprinos e coelhos.

Além dos concursos leiteiros e as classificações morfológicas, Tang também ressaltou a importância das discussões técnicas, científicas, econômicas e financeiras da atividade. Entre os assuntos, destaque para a questão da silagem que, devido à seca, foi uma das piores dificuldades dos produtores neste ano. “Eu fiz muita questão que esse assunto viesse para a pauta, pois temos muito know how em relação ao milho, mas precisamos entender melhor sobre a produção de trigo como outra alternativa de alimento aos animais”, ressaltou o presidente da Gadolando.

Segundo o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Silveira Pereira, o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo – produzindo 34 bilhões de litros por ano em 98% dos seus municípios –, atividades como estas ajudam a elevar a competitividade do País. “O nosso destino é chegar ao primeiro lugar. Para isso, temos de resolver problemas internos. Um deles é a redução no número de produtores de leite, que estão migrando para o cultivo da soja”, afirma Pereira. “Está havendo uma evolução natural de mercado e este caminho da escala se resolve através da genética, que é um dos pilares da competitividade e será amplamente debatido durante o evento”, conclui o presidente.

Otimista, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, aposta no crescimento da Multifeira, agenda paralela que contará com mais de 200 expositores em três pavilhões: de agricultura familiar, comércio e internacional. Ele salienta também a feira de cutelaria, o feirão de veículos e a extensa programação cultural como grandes atrativos para o público.

A Fenasul Expoleite é uma realização da Gadolando, da secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) – cujo titular da pasta, Giovani Feltes, participou da cerimônia); da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul); da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac); da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) e da Prefeitura de Esteio.