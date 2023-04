SLC Máquinas amplia rede de lojas e ingressa na linha de construção

A SLC Máquinas, concessionária John Deere no Rio Grande do Sul, fechou acordo para aquisição de parte das operações da Soluções Integradas Verdes Vales, com sede em Santa Maria (RS). A compra, que depende ainda da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), deve agregar cerca de R$ 900 milhões em faturamento à empresa adquirente até o final de 2023.

O negócio envolve nove das 13 lojas da Linha Agrícola e as duas da Linha Amarela, que atua na área da construção civil. Outras quatro lojas do setor agrícola da Verdes Vales devem ser vendidas à concessionária Alvorada Sistemas Agrícolas.

O compromisso de aquisição foi divulgado em Comunicado ao Mercado nesta quinta-feira. Se a operação for concretizada, a SLC Máquinas aumenta sua presença no estado de 18 para 29 concessionárias licenciadas da John Deere.

O negócio marca também a entrada da SLC Máquinas no segmento da Linha Amarela, setor em que a empresa ainda não atuava. “Nosso foco é o forte crescimento sustentável. Até 2009, tínhamos apenas uma concessionária, em Horizontina. Hoje somos 18 e temos planos de expansão e aumento de escala até 2026”, diz o CEO da empresa, Cláudio Schüür.

Com faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2022, a SLC Máquinas espera alcançar a marca dos R$ 2,3 bilhões até o final deste ano. “Nossa meta é chegar a um faturamento de R$ 4 bilhões em quatro anos. Essa é uma negociação madura e profissional, construída ao longo dos últimos meses. Mesmo com a estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul e a queda nos preços das commodities, mantemos os investimentos”, observa Schüür.

A Linha Amarela é uma das fortes apostas da empresa, que pretende escalar o segmento, atuando em obras públicas, de infraestrutura e Parcerias Público-Privadas, por exemplo. A ideia é que esse segmento represente, inicialmente, 15% da receita da SLC Máquinas.

“A expectativa é positiva em relação ao Cade. Então, acreditamos que as lojas hoje pertencentes à Verdes Vales possam estar sob a nossa gestão já no segundo semestre de 2023” conclui o CEO da SLC Máquinas.