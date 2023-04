Mara Helena Saalfeld assume presidência da Emater/RS

A médica veterinária Mara Helena Saafeld é a nova presidente da Diretoria Executiva da Emater/RS e superintendente geral da Superintendência Executiva da Ascar. A escolha foi validada durante Sessão Extraordinária Conjunta dos conselhos Técnico Administrativo da Emater/RS e da Ascar (CTA/Conad), na tarde desta quinta-feira (20).

O secretário de Desenvolvimento Rural e presidente dos Conselhos, Ronaldo Santini, ratificou a escolha apontada pelo Governo. “Ela tem um perfil de campo, de quem conhece o chão da fábrica. E, além disso, desenvolve um trabalho de pesquisa baseado no setor produtivo leiteiro, que é importantíssimo, não só pelo movimento econômico, como pelo papel social que representa", disse.

Mara atua como extensionista rural há 40 anos. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), fez mestrado na área de reprodução de bovinos de leite e possui doutorado em Biotecnologia.

A extensionista iniciou seu trabalho nos municípios de Canguçu e São Lourenço do Sul, na Metade Sul do Estado. Em Canguçu, deu início a um trabalho de melhoramento do rebanho, utilizando as ferramentas de inseminação artificial e transferência de embriões. Durante o período em que foi chefe do escritório de Pelotas da Emater, passou a desenvolver uma pesquisa singular sobre o colostro, no Centro de Treinamento em Canguçu. Desse trabalho, resultou o desenvolvimento de uma silagem de colostro, que lhe rendeu uma premiação. A pesquisa com esse que é o primeiro leite secretado pela fêmea após o parto também abriu espaço para a utilização desse alimento, inclusive para o consumo humano. Atualmente, há suplementos vitamínicos feitos do ingrediente.

"É com muita alegria e senso de responsabilidade que recebo de vocês a incumbência de presidir a casa que faço parte há 40 anos. Meu berço é o mundo rural, trago de casa a essência do trabalho rural", afirmou Mara.