Produção de baixo carbono norteará política de crédito agrícola

Os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, se reuniram na terça-feira (18) para debater mecanismos de estímulo à produção sustentável no Plano Safra 2023/2024. O foco do encontro foi o alinhamento das diretrizes da produção de alimentos com baixa emissão de carbono.

A proposta, que vem sendo amplamente defendida pelo governo federal, reverbera as demandas internacionais. Cada vez mais, importantes mercados como Europa, Estados Unidos e Ásia, cobram posturas sustentáveis do Brasil como moeda de troca para a realização de negócios ou mesmo para financiar investimentos no País.

De acordo com Fávaro, as tecnologias agrícolas de baixa emissão de carbono vão nortear as políticas de crédito rural. "O Plano Safra 2023/2024 terá a agricultura de baixo carbono como linha mestra. Tenho certeza de que faremos o melhor Plano Safra da história do Brasil", disse o ministro, que está em missão oficial em Londres e participou da reunião virtualmente.

Segundo ele, o governo está totalmente comprometido com a transição sustentável da produção agrícola. A ideia é que o Plano Safra tenha condicionantes positivas, para que os produtores que aderirem às práticas sustentáveis possam ter melhores condições de financiamento.

A diretriz também é aplaudida por Fernando Haddad, para quem o Ministério da Fazenda está imerso na proposta de transformação ecológica do Brasil. "Se somarmos esforços, poderemos fazer da agenda ambiental a principal agenda de desenvolvimento do país", disse.

Para o secretário-executivo em exercício do Mapa, Luiz Rodrigues, as tecnologias de agricultura de baixo carbono também ajudam a fortalecer o produtor rural. "Temos que construir uma agricultura contemporânea, sustentável, com uso de agricultura digital e que também seja resiliente. E esse Plano Safra vai ajudar a aumentar a resiliência da agricultura".

O Plano Safra 2023/2024 irá aliar o financiamento das tecnologias agrícolas de diversas áreas com a sustentabilidade da produção. O estímulo pode ser desde o acesso às práticas de assistência técnica, até a concessão de bônus. "Estamos definindo quais as formas de conceder esses benefícios", explicou o secretário de Política Agrícola em exercício do Mapa, Wilson Vaz.

A ministra Marina Silva lembrou que a proposta de agricultura de baixo carbono para o Plano Safra surgiu de uma conversa entre ela e o ministro Fávaro, ainda em janeiro, e afirmou que o Brasil pode ser, ao mesmo tempo, uma potência agrícola, florestal e hídrica. Segundo ela, o Plano Safra deverá evoluir para que toda a agricultura seja de baixa emissão de carbono. "Podemos chegar a um nível em que os tomadores de recurso poderão receber bônus por esse cumprimento de normas de natureza sustentável para agricultura de baixo carbono".

O uso de bioinsumos e o incentivo à agricultura regenerativa devem estar presentes no Plano Safra, destacou o ministro Paulo Teixeira. "A transição para uma agricultura regenerativa é um desafio que não podemos adiar, temos que responder imediatamente", disse.