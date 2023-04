China deve reconhecer RS livre de aftosa sem vacinação nesta sexta-feira

Um importante canal de negócios pode começar a ser aberto na China para a indústria de proteína animal brasileira e gaúcha nesta sexta-feira (14). Às 17h45min do horário local (6h45min no Brasil), os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping assinam, em Pequim, uma série de atos que consolidam o estreitamento nas relações comerciais entre os dois países. Entre eles deve estar o reconhecimento, por parte do gigante asiático, do status gaúcho como zona livre de febre aftosa sem vacinação.

A expectativa é do diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec), Evaldo da Silva Júnior. Nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa ao lado do titular da pasta, Ernani Polo, ele detalhou as ações desenvolvidas ao longo de nove dias naquele país, liderando a missão gaúcha, única representação de um estado brasileiro que integrou a comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária.

A condição, atestada em maio de 2021 pela Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa), precisa ser acolhida também pelo governo chinês para que cortes com osso e miúdos possam ingressar naquele mercado. Seria uma oportunidade valiosa para a indústria, especialmente de carne suína. “Pés de suínos, por exemplo, não têm valor comercial. Mas com a liberação, essa situação muda. E a China paga US$ 4 mil por tonelada. O reconhecimento do status sanitário do RS agregaria em torno de R$ 100 por animal nas exportações desse segmento”, observou o secretário Ernani Polo.

Toda a documentação necessária e os trâmites burocráticos para que a China acolha a sanidade dos campos do Rio Grande do Sul já foram preenchidos. Silva Júnior esperava, inclusive, que essa situação tivesse sido sacramentada ainda no mês passado, mas com o acometimento de uma pneumonia atrasou o embarque do presidente Lula. “Por parte dos governos estadual e federal, tudo já foi feito. Agora é esperar. Mas creio que deva se confirmar durante a missão presidencial que está em andamento”.



Segundo ele, outras oportunidades comerciais importantes podem surgir, como a validação das exportações de carne bovina pelo Frigorífico Silva, de Santa Maria, com carne bovina, e da planta de aves da Cooperativa Languiru, de Teutônia, que, inclusive, negocia com a ITG Tianjiao a venda de ativos e o controle de suas operações de aves, suínos, bovinos e ração animal. A habilitação da Languiru pode ser beneficiada por conta dessa parceria que vem sendo entabulada com a estatal asiática, e a vistoria da planta por parte da Administração-Geral de Aduanas da China (GACC), órgão encarregado de supervisionar e gerenciar os trabalhos nacionais de segurança dos alimentos importados e exportados, pode acabar ocorrendo de forma remota, acelerando o processo, lembra o diretor da Sedec.

Por sua recente aproximação com o Rio Grande do Sul a ITG pretende instalar um escritório no Estado para atender seus interesses na América latina. No final de abril, executivos do grupo devem vir ao RS para conhecer e avaliar a idéia. As conversas evoluíram também durante a estada da representação gaúcha em na China. A Sedec apresentou a Languiru à ITG, durante a Expodireto, em Não-Me-Toque. E as empresas começaram a negociar a partir daquele momento. Mas outros dois grupos contatados na viagem manifestaram interesse em investir no Estado e devem vir ao Rio Grande do Sul até agosto.

Polo e Silva Júnior reforçaram que o principal aspecto da missão foi apresentar e vender o Rio Grande do Sul como alternativa e potencial para investimentos. “Na China, quando se fala em Brasil, o que eles conhecem são os estados do rio de Janeiro e São Paulo. Por isso nossa ida foi tão valiosa estrategicamente. Eles puderam saber, por exemplo, que pela nossa posição geográfica a carne bovina que produzimos é a mesma que argentinos, uruguaios e europeus. Não são os zebuínos do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste. E o maior interesse deles, por conta da questão da segurança alimentar, é na importação de produtos bovinos, preferencialmente, aves e suínos”, disse o secretário.

Silva Júnior explicou que para os demais frigoríficos de aves gaúchos que aguardam liberação da China para exportar o caminho ainda deve ser mais longo, já que alguns documentos exigidos precisarão ser refeitos.