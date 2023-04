Fórum discutirá demandas da vitivinicultura na Campanha gaúcha

O auditório da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Dom Pedrito, recebe, no dia 27 de abril, o 1º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. O evento irá discutir as demandas da cadeia produtiva da uva e do vinho, que gera centenas de empregos e renda, mas também enfrenta desafios.

Entre os gargalos estão a necessidade de expansão de mercado e o aumento das áreas produtivas na região, diz o professor-adjunto no curso de Bacharelado em Enologia, Marcos Gabbardo. “A produção de vinho e o comércio está globalizado. Então, a busca por vinhos mais amigáveis ao meio ambiente, com o teste de cultivares resistentes que está sendo feio na universidade, pode ser um caminho”, observa.

Segundo ele, também precisam ser superados desafios tecnológicos da produção vitícola. “Uma iniciativa importante é a busca por novos nichos de mercado, com produtos diferenciados, como vinhos nobres produzidos aqui na região. Igualmente, é necessário trabalhar pela valorização dos grandes vinhos com Indicação de Procedência (IP) da Campanha, como o Tannat, o Cabernet Sauvignon e o Chardonnay, bem como identificar o mercado dos novos consumidores de vinho”, acrescenta Gabbardo, que também é coordenador das avaliações sensoriais da IP vinhos da Campanha.

Destacada pela produção de uvas e vinhos finos, a região Campanha, situada no oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira brasileira com o Uruguai e a Argentina, conseguiu, em 2020, o selo de indicação geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, que atesta que o local é reconhecido pela qualidade de seus vinhos. Atualmente, 19 produtores integram a Associação Vinhos da Campanha.

O encontro, restrito a representantes de vinícolas de todo o Estado, tem, ainda, o objetivo de divulgar a produção intelectual e potencial de inovação científica do curso de bacharelado em Enologia da instituição junto aos agentes públicos, lideranças e stakeholders das empresas da região, que é a segunda maior produtora de uvas e vinhos finos do Brasil. O curso, único do País nessa modalidade em nível superior, foi criado em 2011 e, desde então, já recebeu mais de uma centena de alunos graduados e atuando no mercado.

“Temos profissionais renomados como professores, e isso faz com que os nossos alunos saiam como enólogos de excelência”, afirma a diretora do Campus Dom Pedrito, Nádia Fátima dos Santos Bucco.

O 1º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha contará com palestras e visitas aos vinhedos experimentais da Unipampa. Entre os palestrantes estão o secretário de Agricultura, Giovani Feltes, o editor da parte de vinhos da revista Prazeres da Mesa, Marcel Miwa, o Prof. Dr. Cesar Valmor Rombaldi, professor titular e orientador em Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas e Giovâni Silveira Peres, engenheiro agrônomo e sócio gerente nas empresas Batalha Vinhas e Vinhos e Batalha Consultoria e Planejamento. O evento é uma promoção da Unipampa Campus Dom Pedrito e tem o apoio do BRDE, Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Sebrae-RS e da prefeitura de Dom Pedrito.





Programação

- 10h – Palestra “Tendências e oportunidades no mercado de vinhos do Brasil”, com o editor da parte de vinhos da revista Prazeres da Mesa, Marcel Miwa

- 11h30min – Palestra “Os vinhos da Campanha: avanços científicos, técnicos e profissionais”, com o Prof. Dr. Cesar Valmor Rombaldi, professor titular e orientador em Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas

- 12h15min – Palestra “A IP Campanha e a importância da Unipampa, com Giovâni Silveira Peres, engenheiro agrônomo e sócio gerente nas empresas Batalha Vinhas e Vinhos e Batalha Consultoria e Planejamento

- 13h – Visita às instalações do Curso de Enologia da Unipampa e à obra do Complexo Enológico

- 14h – Almoço harmonizado com carnes do Pampa e vinhos experimentais da Unipampa. Típico assado em fogo de chão, com cozimento lento e em local aberto. Seleção dos melhores vinhos elaborados na Unipampa e harmonizados pelos estudantes e professores

- 16h30min – Palestra “Apoio do governo estadual à cadeia vitivinícola, e o exemplo de sucesso do Fundovitis para a implantação do vinhedo Experimental da Unipampa”, com o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes

- 17h30min – Visita ao vinhedo experimental da Unipampa, na Estância do Pampa

- 18h – Encerramento com sunset nas vinhas: happy hour no vinhedo experimental e prova de vinhos espumantes elaborados pelos alunos do curso de bacharelado em Enologia.