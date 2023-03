Indústria de laticínios gaúcha inaugura planta com investimento de R$ 30 milhões

A Deale, indústria de laticínios com sede em Almirante Tamandaré do Sul, no Norte do Rio Grande do Sul, inaugura no próximo sábado (1/04) mais uma planta. A data marca o dia da fundação da empresa, em 2011. A nova unidade fica na cidade de Aratiba, na divisa com Santa Catarina, e recebeu investimento de R$ 30 milhões.

Com a nova planta, explica Alexandre dos Santos, diretor e um dos fundadores da indústria, será feita uma segmentação da produção. Na fábrica de Aratiba, serão produzidos apenas queijos finos, uma linha de laticínios mais elaborada, com destaque para as variedades de queijo colonial, minas, parmesão e coalho. “Isso pode ser uma grande mudança porque passamos de uma fábrica de queijo de consumo mais diário para produtos mais elaborados, com valor agregado melhor e um nicho de consumidor diferenciado”, ressalta Santos.

O mix de produtos da Deale inclui, além dos queijos, natas, requeijão, manteiga e leite. A expectativa é elevar a produção diária em 40%, passando de 600 mil litros de leite por dia para 850 mil litros de leite por dia. A expectativa é atingir a marca de 1 milhão de quilos de queijo produzidos neste ano, com um faturamento R$ 500 milhões.

Segundo Santos, entre 25% e 30% dos recursos para construção da nova unidade foram financiados via BRDE. Além disso, a Deale também contou com incentivo fiscal via Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem). “O Fundopem é um incentivo muito importante, faz a diferença. Contamos com ele desde nosso primeiro projeto”, afirma do diretor.

A fábrica fica em uma área construída de 4 mil metros quadrados e em um terreno de 30 mil metros quadrados. A unidade de Aratiba vai gerar 60 empregos, a maioria gerada por trabalhadores da cidade e região. Com os novos postos de trabalho criados, a Deale passa a contar com 375 funcionários. A indústria conta com mais de 1,5 mil produtores cadastrados em mais de 95 cidades gaúchas. “Temos uma grande parceria com os produtores, são eles o início do elo da cadeia”, destaca Santos.

A Deale abastece, atualmente, grandes redes de varejo das regiões Sul e Centro-Oeste, chegando a cidades do Nordeste e até mesmo em Manaus. Grupo Big, Assaí, Atacadão, Stock Center e Comercial Zaffari estão entre os clientes do varejo. Além das fábricas, a Deale dispõe de dois postos próprios de captação de leite, um na cidade de Catuípe e outro em São Martinho. A marca ainda reúne três centros de distribuição: dois em São Paulo (Embu das Artes e Ribeiro Preto) e um em Brasília.