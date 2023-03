Festa da Colheita do Arroz Orgânico reúne quatro mil pessoas em Viamão

Luciane Medeiros, de Viamão

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), maior produtor de arroz orgânico da América Latina, realizou na manhã desta sexta-feira (17) a 20ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, no Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão. Promovida em parceria com o Grupo Gestor do Arroz Orgânico, o evento reuniu cerca de quatro mil pessoas. Entre os presentes, ministros, deputados estaduais e federais, integrantes de movimentos sociais e outras autoridades. Integrantes de delegações internacionais de Cuba, Argentina, Guatemala e Venezuela também participaram da festa, bem como assentados de diversas regiões do Estado, estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e representantes de universidades como Ufrgs e Ufpel.

A colheita simbólica realizada na lavoura teve a presença de dirigentes nacionais do MST, parlamentares, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e a especialista em alimentação saudável, Bela Gil. Na sequência, no palco montado em outra área do assentamento com a presença de várias personalidades, entre elas o ex-governador Olívio Dutra e a ex-presidente Dilma Rousseff, ocorreu a assinatura de contratos e os discursos, com críticas ao governo Bolsonaro, ao uso de agrotóxicos e ao trabalho escravo nas lavouras.

Foram assinados três contratos para famílias assentadas em áreas afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Também foi entregue a proposta do primeiro projeto do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para contemplar 5,6 mil famílias de 27 entidades populares de Porto Alegre, envolvendo 12 cooperativas do MST e mais de mil famílias assentadas, além de demandas de dois projetos estruturantes da cadeia produtiva do arroz agroecológico - beneficiamento de sementes e indústria do arroz parboilizado.

O ministro do Desenvolvimento Agrário elencou ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre elas o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado, da merenda escolar, Bolsa Família e o relançamento do PAA na próxima quarta-feira (22). “Vamos comprar esse alimento que vocês produzem a preço de mercado e colocar na mesa do povo”, disse. Teixeira citou ainda a retomada da reforma agrária no País e o debate sobre o modelo de agrovilas, com estrutura de luz, internet, agroindústrias e cooperativas, “que possam desenvolver essa terra como vimos aqui de manhã”.

Ele comemorou o aumento da mistura do biodiesel no diesel, aprovado pelo Conselho Nacional de Politica Energética (CNPE). “Essa questão exige que metade seja comprada da agricultura familiar. Nas compras públicas de Exército e universidades, todos terão que comprar da agricultura familiar”, salientou.

Teixeira elogiou a experiência realizada no assentamento por meio da Unidade de Produção de Bioinsumos Ana Primavesi, inaugurada nesta manhã. Na unidade, os assentados poderão produzir seus próprios insumos, sendo fornecidos bioinsumos para três mil hectares. “Aqui é uma faculdade de agronomia, de zootecnia, de biologia. Vocês têm que valorizar que nós vamos promover insumos para essa produção”, salientou.

Edegar Pretto, escolhido por Lula para presidir a Conab, assegurou que nenhum dos serviços prestados pela companhia atualmente serão diminuídos, mas sim potencializados.Com a criação do MDA, a Conab passa a fazer parte do Ministério. “Esta é uma sinalização clara que a Conab agora vai acrescentar nas suas ações outras prioridades, e a prioridade número 1 é garantir que assentados, agricultores familiares, índios, quilombolas, pescadores e ribeirinhos, todos que optarem por produzir comida, o governo pela Conab, será o maior cliente da produção que vocês fizerem. Vamos voltar a garantir estoques públicos”, assegurou.

Segundo o Instituto Riograndense de Arroz (Irga), o MST é o líder na produção de arroz orgânico da América Latina há dez anos. Na safra 2022/2023, a estimativa é colher mais de 16 mil toneladas em uma área de 3,2 mil hectares, segundo levantamento do Grupo Gestor. A produção envolve 352 famílias e sete cooperativas em 22 assentamentos localizados em nove municípios das regiões Metropolitana, Sul, Centro Sul e Fronteira Oeste do Estado. As principais variedades plantadas são de arroz agulhinha e cateto.