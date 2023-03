Selo de azeite de oliva premium recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para a edição 2023 do Selo Produto Premium Origem e Qualidade RS, uma iniciativa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), em parceria com o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). Com o selo, o azeite de oliva extravirgem gaúcho receberá novamente a chancela do Estado.

O regulamento está disponível no site da Sict e esclarece os critérios e os prazos que os produtores devem respeitar para receberem o selo na safra deste ano. O período para encaminhar os documentos necessários e as amostras dos azeites vai até 3 de maio.

O Selo Produto Premium atesta a qualidade e a origem do azeite de oliva extravirgem produzido no Estado. Ao todo, 73 marcas de 29 produtores receberam o selo na 1ª edição do reconhecimento setorial - o que representa mais de 200 mil garrafas da safra 2022.

Para receberem o selo, os azeites devem ser produzidos com azeitonas colhidas e processadas no Rio Grande do Sul. Além disso, os lagares (oficina com os aparelhos adequados para espremer certos frutos) que fazem o processamento e envase devem ser legalizados no Estado e cadastrados no Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Os produtores devem ser associados ao Ibraoliva, que coletará uma taxa de adesão e fornecerá garrafas para o envio das amostras. Elas deverão passar por análise físico-químico em laboratório acreditado pelo Mapa. Também haverá um painel sensorial entre 8 e 19 de maio, em parceria com o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Um grupo de profissionais qualificados provará os azeites, avaliando-os de acordo com o método do Conselho Oleícola Internacional. A lista final dos aprovados será divulgada em evento ainda sem data definida.