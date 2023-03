Associação de Ovinos expõe demandas do setor ao Mapa

O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos, Arlindo Ivo, e o presidente da Câmara Setorial dos Caprinos e Ovinos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Pedro Martins, estiveram nesta semana com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em Brasília. Eles entregaram um ofício com demandas da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) para a ovinocultura nacional.

No documento, assinado pelo presidente da entidade, Edemundo Gressler, foram apresentadas importantes e urgentes demandas do setor. O ofício destaca que a ovinocultura está espalhada em todo o território nacional, sendo importante meio de subsistência das famílias que vivem no campo e uma cultura que cresce e se qualifica na produção de carne, lã, leite e peles através de investimentos em genética, manejo e melhoramento dos rebanhos das quase 30 raças registradas no Brasil.

Em contrapartida aos investimentos do criador, diz a Arco, há barreiras que travam o crescimento dos mercados para os ovinos e seus derivados. A entidade pede uma ágil implementação do plano de sanidade, que vai permitir a exportação e a abertura de mercados externos para os produtos oriundos da cadeia produtiva, bem como políticas de desenvolvimento e crescimentos do rebanho ovino brasileiro.

A entidade apontou algumas necessidades urgentes para que a ovinocultura se qualifique, se profissionalize e se desenvolva em todo o território nacional. Uma delas é o Plano Nacional de Sanidade Ovina, uma demanda prioritária para o setor, para abrir importantes e latentes mercados internacionais, principalmente para genética. A Arco também pede a criação de políticas públicas e parcerias que promovam o crescimento e o desenvolvimento do rebanho nacional, permitindo ampliar os mercados internos de consumo, principalmente de carne, lã e leite ovinos, e o protocolo entre Brasil e China para a exportação de lã suja.

Já na reunião da Câmara Setorial da Ovinocultura, Gressler, que participou virtualmente, trouxe para a pauta a Lei 13.854, de 8 de julho de 2019, que institui a Política Nacional de Incentivo à Ovinocaprinocultura. Entre os pontos citados na lei estão o aumento da escala da produção, a intensificação do manejo, a regularidade do fornecimento e a padronização da produção, a melhora da qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor, a segurança alimentar e o combate ao abigeato, por meio da regularização do abate e do comércio de produtos, entre outros tópicos.