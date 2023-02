RS tem primeiro azeite extravirgem com selo orgânico

Está em produção a primeira safra de azeite de oliva extravirgem totalmente orgânico do Rio Grande do Sul. O certificado foi concedido pelo Instituto Certifica à marca Nina, da NB Comércio de Azeites e Derivados, com pomar localizado na Estância do Cerro, próximo a Rosário do Sul, em cuja colheita se iniciou na semana passada.

O Instituto Certifica Sociedade Simples, um organismo de certificação de produto com foco no agronegócio, é credenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e pelo Inmetro. O selo será colocado nas garrafas de azeite da safra deste ano. No Brasil, existem somente três marcas de azeite consideradas totalmente orgânicas, todas localizadas em Minas Gerais.

O azeite de oliva Nina é o primeiro fora dessa região, e a estimativa é de que sejam colhidas 20 toneladas para a safra 2023. Com quatro hectares e mil árvores plantadas em 2010, o pomar realiza seu processo de forma harmônica e sustentável. As olivas, das variedades Arbequina, Arbosana e Koroneiki, são colhidas manualmente e prensadas no mesmo dia em um lagar, também certificado, em Santana do Livramento.

Dessa maneira, é garantida a excelência de um produto que depende, principalmente, da sanidade dos frutos e do tempo decorrido entre a colheita e a prensa. Até o início de abril, o azeite já deverá estar pronto para ser comercializado, desta vez portando o selo pioneiro de orgânico no Estado.

A safra de 2022 da marca Nina recebeu o selo de origem e qualidade para azeites extravirgem da Ibraoliva Produtos Premium – RS, concedido pelo governo do Estado e pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura. A distinção é dada aos azeites que não possuem qualquer defeito em sua produção.

A colheita da safra de 2023 coincide com a comemoração dos 70 anos da proprietária da marca, Nina Braga, que há 13 anos decidiu mudar totalmente o ramo de seus negócios e buscou novas formas de atuação. “Tenho a alma inquieta, não podia ficar parada ao completar 60 anos, e a olivicultura se tornou uma paixão, uma filosofia de vida”.

Nina Braga é uma das fundadoras da Ibraoliva e luta, junto com seus pares, para que o azeite de oliva gaúcho seja reconhecido como um dos melhores existentes e seja valorizado pelo consumidor e o mercado nacional.