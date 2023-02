Expodireto Cotrijal 2023 espera movimentar mais de R$ 5 bilhões

Em um evento do tamanho alcançado ao longo de mais de duas décadas, foi lançada nesta segunda-feira (6), em Porto Alegre, a 23ª Expodireto Cotrijal. A mostra de inovação, tecnologias e debates sobre os mais palpitantes temas que permeiam o setor agropecuário lançada em 2000, promete mostrar toda a sua pujança de 6 a 10 de março, em Não-Me-Toque (RS).

A solenidade, no Hotel Deville, foi prestigiada pelo governador Eduardo Leite e por um grande número de secretários estaduais, em um sinal da importância e valorização por parte do Executivo. Parlamentares federais e estaduais, representações de países participantes e autoridades também compareceram ao lançamento da feira, que se desenvolveu com o agronegócio e que chega com foco em ações de sustentabilidade e no crescimento do produtor rural.

Neste ano, contou o presidente da Expodireto, Nei César Manica, a mostra ocupará uma área de 131 hectares, 34% maior que na edição anterior. A readequação foi necessária para abrigar os mais de 580 expositores, as novidades e as atividades que poderão ser conferidas durante os cinco dias do evento.

‘Vivemos o agro. Nossa exposição tem missão de buscar aumento de produtividade, produção, tecnologia e debates."

A tradicional mostra de inovação também irá fortalecer o debate sobre um tema antigo e cada vez mais atual. Com a estiagem mais uma vez presente, volta à pauta a necessidade de se encontrar caminhos para viabilizar a construção de estruturas para armazenar a água das chuvas abundantes nos períodos de outono, inverno e primavera, mas que fazem falta no auge da safra de verão.

“A melhoria das leis ambientais precisa avançar no Congresso Nacional para que possamos seguir produzindo com responsabilidade. A retenção de água em açudes, barragens e poços nos meses de chuva permitirá que haja mais produção, emprego e renda no Rio Grande do Sul. Acima de tudo, somos produtores comprometidos com o desenvolvimento do estado e do Brasil”, disse Manica.

O assunto foi referido pelo presidente da feira, por Eduardo Leite e também pelo presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, e pelo deputado federal Pedro Westphalen. Os discursos convergiram para a ideia de que é fundamental resolver a equação entre produção e preservação ambiental, embutido nos entraves legais para uso das áreas de preservação permanente (APPs) para construção de açudes e barragens nas propriedades produtoras.

Manica salientou a responsabilidade da feira quanto ao aperfeiçoamento da legislação e também projetou uma grande feira neste ano. “Temos a missão de buscar o aumento da produtividade, mas também sem esquecermos da responsabilidade que temos quanto ao meio ambiente. Juntos faremos novamente uma grande exposição”, salientou.

Eduardo Leite enfatizou a iniciativa da Cotrijal em dar visibilidade à produção sustentável. “A feira tem o papel de mostrar que além de saber fazer, tem a clareza na sua proposta de agregar valor à sua produção”, disse.

O governador destacou ainda a necessidade de dar à produção sustentável a devida visibilidade junto aos mercados.

“Sabemos que o agro é sustentável e que busca a sustentabilidade. Mas esse é um valor cada vez mais presente e cobrado no mundo. Precisamos estar alinhados para que o agro possa fazer a mitigação de carbono, melhores práticas e manejos de solos e pastagens, por exemplo. Precisamos saber como envelopar nossos produtos e dar visibilidade para atender mercados mais exigentes. Há muitos interesses comerciais em jogo entre os países. A disputa por espaço com outras nações por mercados importantes é permanente”, observou.

Leite revelou que a missão chilena que esteve no estado em dezembro para conhecer as condições fitossanitárias e de controle dos rebanhos deu aval para a abertura de importação de carne bovina gaúcha para aquele país.

“Na pecuária, comprovamos a condição sanitária de livre sem vacinação. E o Chile acaba de reconhecer nosso status, abrindo novas oportunidades de negócios”.

Leite acrescentou que a Expodireto, além de promover debates importantes, oportuniza colocar em destaque a resiliência do agro e seguir acreditando na economia e no futuro do Rio Grande do Sul.

Representando a Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Westphalen se comprometeu em propor ações para que sejam superados os problemas burocráticos relacionados às questões ambientais.

“O parlamento federal tem que fazer com que temas importantes para o agronegócio andem, e a principal pauta que temos neste momento é a irrigação”, destacou.

Em sua fala, Vilmar Zanchin também defendeu o aperfeiçoamento da legislação ambiental para permitir que o agronegócio, responsável por mais de 40% do produto interno bruto do estado, avance.

A programação está sendo projetada com destaque para a realização de fóruns, audiência pública e palestras voltadas a soja, milho, leite, conservação do solo e da água, além do espaço dedicado a tecnologia e inovação com a Arena Agrodigital, em seu segundo ano.

Neste ano, haverá na Expodireto Cotrijal 60 delegações, dos 5 continentes, com ênfase para Gana, na África, de onde 30 representações deverão vir para a mostra. Pelo interesse de expositores e com base nos resultados das edições anteriores da Expodireto Cotrijal, a expectativa é de que a mostra de 2023 receba um público superior a 260 mil pessoas e movimente mais de R$ 5 bilhões em negócios.

SERVIÇO

O que: 23ª Expodireto Cotrijal

Quando: de 6 a 10 de março

Onde: Km 24 da rodovia RS 142, em Não-Me-Toque