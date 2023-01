Novas estações de monitoramento do Simagro começam a ser instaladas

O projeto de revitalização e instalação de novas estações meteorológicas do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) está a pleno no interior do Rio Grande do Sul neste mês de janeiro. Desde o dia 16 de janeiro, já foram instaladas duas novas estações nos municípios de Montenegro, em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), e Santo Ângelo, em parceria com o Instituto Federal Farroupilha. E foram revitalizadas outras sete já existentes, nos municípios de Maquiné, Caxias do Sul, Vacaria, Veranópolis, Taquari, Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Até o final desta semana, serão instaladas ainda três estações novas em Cerro Largo, Itaqui e Alegrete e revitalizadas as de São Gabriel e Hulha Negra. As estações são utilizadas no monitoramento climático e no uso correto de produtos fitossanitários. O Simagro-RS também conta com modelos de tempo e clima, onde são gerados produtos agrometeorológicos para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul.

De acordo com o meteorologista Flávio Varone, coordenador do Simagro-RS, a instalação e revitalização das estações se encerra na próxima semana. “Nós teremos 20 estações da rede da antiga Fepagro, hoje Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), e 30 novas instaladas, totalizando 50 estações próprias em operação”, destaca Varone.

As estações a serem instaladas na próxima semana estão localizadas nas cidades de Pelotas, Encruzilhada, Eldorado do Sul, Cachoeirinha e Viamão e uma nova estação em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil.