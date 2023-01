Estiagem impõe desafios à pecuária gaúcha

Com uma desvalorização de 17% no preço do boi gordo e de 19% na vaca gorda em 2022, sem levar em conta a inflação do período, a pecuária de corte no Rio Grande do Sul abre 2023 com os desafios potencializados pela estiagem. A análise é do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

A situação se agrava para o setor na medida que, com o gado pronto desde a primavera e sem oferta de água e pastagens, o produtor se obriga a vendê-lo, deixando os frigoríficos repletos. E, na lógica de mercado, oferta demais, preço de menos. Além disso, a entrada de zebuínos vivos de outros estados para abate no Rio Grande do Sul ameaça inviabilizar a atividade em solo gaúcho.

"Nos preocupa a queda no preço do boi gordo, que na última semana já é sinalizada pelas indústrias. O prejuízo de agora ao produtor vai atingir o consumidor na segunda metade de fevereiro, quando, sem gado para abate, o preço da carne deverá aumentar. Além do mais, os frigoríficos que estão adquirindo carne zebuína de outros estados, hoje mais barata que a bovina produzida aqui, vão matar o setor no Rio Grande do Sul. E depois ficarão a mercê dos outros mercados", projeta o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luis Felipe Barros.

Conforme o dirigente, será preciso provocar uma grande discussão entre produtores, o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs) e varejo para rever posturas.

"Vamos provocar essa discussão sobre estiagem, oferta e preço. Algo terá de ser feito. O consumidor quer preço. Daqui a pouco vamos acabar retrocedendo em qualidade para ofertar produtos mais baratos. Estamos vendendo Porsche com preço de carro popular", avisa.

Barros olha o cenário repetitivo de perdas com a falta de água com descontentamento. As estiagens já são parte do contexto gaúcho. Algumas, mais severas, como a atual e a anterior, são raras.

"Mas já deveríamos ter nos adaptado. Vemos os animais perderem peso ao fim do desmame, os ventres reduzindo taxas de prenhês, a redução na produção de terneiros no ano seguinte. A seca traz muitas consequências econômicas. A repetição do cenário impõe aumento dos custos aos grandes e tecnificados produtores. Coloca os médios em situação limite. E inviabiliza os pequenos".

Barros entende que os riscos poderiam ser minimizados, com reserva de água, incentivos para aquisição de estruturas de irrigação para pastagens de verão e campo nativo. "Isso sim, deveria ser papel do Estado facilitar, encontrar meios, desburocratizar, reduzir tributos. Há discursos, mas a prática ainda não aconteceu como precisaria", lamenta.