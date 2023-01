Tanac inaugura nova unidade em Pelotas

A gaúcha Tanac, com sede em Montenegro e que completa 75 anos em 2023, inaugurou na tarde de ontem uma nova operação no município de Pelotas. O evento contou com a presença da prefeita Paula Mascarenhas (PSDB); do Secretário Estadual de Meio Ambiente, Luiz Henrique Viana; do gerente de Planejamento da Portos RS, Fernando Estima; e de entidades representativas da cadeia florestal.

A nova unidade da empresa, que é a maior produtora de árvores de Acácia Negra do mundo, foi pensada para ser a principal base de operação florestal da empresa, centralizando todo o time de gestão e supervisão de ativos florestais. A expansão marca também a consolidação dos investimentos da Tanac em operações florestais, reforçando a exposição em ativos florestais na metade sul do Estado.

"O ciclo de nossa empresa começa na floresta, e precisávamos ter uma estrutura operacional que fosse à altura de sua importância. Identificamos em Pelotas um lugar que podemos concentrar todo nosso 'centro nervoso'. Estamos muito empolgados com as perspectivas que essa base nos propiciará", disse o diretor-presidente João Carlos Ronchel Soares.

Localizada no km 516 da BR-116, a nova unidade está estrategicamente no ponto médio das operações florestais da Tanac. O complexo centralizará a Gestão das Operações Florestais, concentrando também as áreas de Silvicultura, Colheita, Planejamento Florestal, Oficina Central, Manutenção dos equipamentos florestais e Logística.

O local ainda terá área reservada para pátio de estocagem de madeira, bem como para processo de descasque de toras de Acácia Negra.

"A unidade de Pelotas será nossa plataforma de crescimento para dominarmos a base florestal de Acácia Negra no Estado de Rio Grande do Sul e no Brasil, vai ser o catalizador de melhorias de produtividade dos processos de silvicultura, colheita e manutenção e nos auxiliará na diversificação do cultivo de espécies florestais. A existência de boas universidades, com cursos voltados à engenharia industrial de madeira, também vai ajudar a preparar a formação e sucessão de times, fomentando cada vez mais projetos de inovação", acrescentou o dirigente.

A prefeita Paula Mascarenhas agradeceu a confiança da Tanac em todas as instituições do município.

"Acreditamos na iniciativa privada. Sabemos muito bem qual é o nosso papel e que quem gera riqueza e renda é a iniciativa privada. E, por isso, sempre acolhemos esse tipo de investimento com tapete vermelho. Sabendo que com uma parceria produtiva, podemos crescer cada vez mais: a empresa, pela qual torcemos, e também o município, tendo a sua economia alavancada com mais um investimento importante como este".