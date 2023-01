Cooperativa investe em nova unidade de grãos no Noroeste do RS

Com um investimento inicial de R$ 7 milhões – que chegarão a R$ 30 milhões quando a estrutura estiver completa –, a cooperativa Cotripal planeja para o início deste mês o início das obras de instalação da sua mais nova unidade de recebimento de grãos em Chiapetta, na localidade de Iracema, interior do município do Noroeste do Estado.

Em dezembro, o diretor de Produção Agrícola da cooperativa, João Carlos Pires, e o gerente de Grãos, Curt Lohmann, assim como o futuro gerente da unidade, Ricardo Stein, estiveram visitando o terreno, que já passa por terraplanagem, ao lado do prefeito de Chiapetta, Eder Luis Both.

De acordo com a Cotripal, esta unidade será erguida de forma modular, o que permitirá o seu funcionamento, no recebimento de milho, trigo e sobretudo soja, já em 2023, de produtores de Chiapetta, Inhacorá, Santo Augusto, Catuípe e regiões limítrofes. No futuro, com armazenagem, a unidade terá capacidade para até 27 mil toneladas.

"Estarmos em Chiapetta significa estarmos chegando mais perto dos nossos associados desta região. Levaremos também toda a nossa estrutura, como cooperativa, a este produtor, do recebimento de grãos ao fornecimento de insumos e assistência técnica", salienta João Carlos Pires.

Esta será a 19ª unidade da Cotripal no Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da cooperativa gaúcha.