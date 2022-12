RS aumenta participação nas exportações brasileiras de carne de frango

Terceiro maior exportador de carne de frango do Brasil, atrás de Paraná e Santa Catarina, o Rio Grande do Sul aumentou sua participação no share desse mercado nos últimos quatro anos. Conforme análise da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Estado responde, atualmente, por 16,2% dos embarques e por 15,7% da receita com vendas a outros países. Em 2019, os percentuais eram de 14% e 13%, respectivamente. O avanço, ainda que pequeno, mostra a força e a importância do setor.

O desempenho respalda os bons números das indústrias gaúchas ao longo deste ano. De janeiro a novembro, foram embarcadas 695,8 mil toneladas do produto. O volume é 7,7% maior que nos primeiros 11 meses de 2021. E o faturamento no período já é de US$ 1,3 bilhão, uma alta de 28,9%. No penúltimo mês do ano, foram embarcadas 67,2 mil toneladas, número 20,7% acima do verificado em sobre igual período de 2021. Já as vendas renderam US$ 142,6 milhões, 46,6% a mais que no mesmo mês do ano passado.

Esse crescimento não surpreende o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos. Segundo ele, o Rio Grande do Sul está aproveitando as oportunidades surgidas a partir da guerra entre Rússia e Ucrânia e da expansão do número de casos de influenza aviária na Europa e nos Estados Unidos, que tiveram suas capacidades de atendimento aos mercados comprometidas.

"O desafio é manter a sanidade dos plantéis para que possamos seguir produzindo. Nossos esforços têm de ser no sentido de garantir a biosseguridade da cadeia para preservar status sanitário privilegiado. Esse é o alicerce fundamental para que ocupemos o espaço que outros países produtores não estão conseguindo atingir".

De acordo com o dirigente, outro foco de atenção deve ser a oferta de milho, principal suprimento para alimentação das aves. Aliado a isso, Santos destaca necessidade de os governos federal e estadual que iniciarão seus mandatos em janeiro de 2023 apresentarem propostas que ofereçam condições de sustentação do crescimento da avicultura.

"Queremos a estabilidade, combinada com segurança sanitária e de oferta de grãos. O Brasil tem um compromisso importante no fornecimento de alimentos para o mundo. A avicultura atende mais de 150 países. O que precisamos é garantir condições para que o setor siga crescendo", observa.

No país, as vendas ao mercado externo alcançaram 4,4 milhões de toneladas de janeiro a novembro, volume 5,6% maior que o embarcado no mesmo período do ano passados. A receita acumulada pelo setor chegou a US$ 8,9 bilhões, valor que supera em 29,3% o registrado nos 11 primeiros meses de 2021, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No último mês, o desempenho se manteve positivo, com o embarque de 375,6 mil toneladas, 12,2% a mais que o total exportado no penúltimo mês de 2021. As vendas de carne de frango totalizaram, em novembro, US$ 781,3 milhões, valor 29,1% maior que os US$ 605,3 milhões realizados no mesmo período do ano passado.

“Apesar do desempenho positivo alcançado em outubro, eram esperados números ainda mais expressivos para novembro. Entretanto, os efeitos logísticos gerados pelos deslizamentos em rodovias do Paraná e as dificuldades climáticas para a entrada de navios nos Portos de Paranaguá e Itajaí impactaram o desempenho das exportações no mês. Com a normalização das atividades, o volume que não foi embarcado em novembro deverá refletir positivamente o desempenho das exportações em dezembro”, detalha o presidente da ABPA, Ricardo Santin.