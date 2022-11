Especialista quer fortalecer hidrovias para reduzir custos com logística

A utilização de diferentes modais para o transporte de cargas foi defendida no segundo dia do VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat). O assunto foi abordado pelo presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura (CamaraLog), Paulo Menzel, durante o painel “Logística e Suprimentos no Agronegócio: Quais os Caminhos e Soluções”.

Em sua palestra, ele apontou que 92% de toda mercadoria transportada no País viaja sobre rodas, enquanto nos Estados Unidos o percentual é de 35%. Destacou ainda que a infraestrutura rodoviária precária do Brasil é uma das maiores responsáveis pelos altos custos de logística, que consomem entre 23% e 26% do valor dos produtos do agronegócio.

“Esses números dão uma boa noção da diferença de competitividade entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, onde o custo com logística é quatro vezes menor. Por isso proponho mudar a matriz modal”.

O dirigente sugere que o Brasil use não apenas estradas, mas também ferrovias e hidrovias como opções para diminuir a dependência das rodovias. Lembrou que a navegação de cabotagem poderia ser uma alternativa para reduzir custos de operações internas sem comprometer prazos de entrega. “É possível usar outros modais e diminuir mais de 20% os custos”.

Menzel lembrou que o Brasil tem três estados com hidrovias: Amazonas, São Paulo e Rio Grande do Sul, mas apenas 3% das cargas são transportadas em embarcações. E que enquanto os gaúchos discutem a construção do Porto Meridional, em Arroio do Sal, o segundo do Estado, os vizinhos catarinenses estão erguendo seu oitavo porto de águas profundas.

“O mundo toma decisões com base em logística. Precisamos entender que é necessário colocar esse tema no centro das discussões sobre compra e venda de produtos. Porque de outra forma estaremos perdendo dinheiro”, disse o CEO e fundador do Grupo Intelog, que é especialista em logística, transporte e infraestrutura.

Menzel observou que a tendência mundial é de extinção do sistema de entregas de produtos na porta do comprador. O movimento que já está em curso é pela indicação do local mais próximo que o cliente deverá efetuar a retirada da compra. O impacto dessa mudança sobre o custo logístico é imediato e significativo. Isso significa, por exemplo, que um produtor rural que necessite de milho, por exemplo, para alimentação animal, poderia adquirir o grão e retirá-lo em alguma unidade armazenadora mais próxima de sua propriedade, com custo menor.

Instigado por perguntas da plateia, o palestrante devolveu uma delas com outro questionamento.

“A quem interessa mantermos uma infraestrutura de transportes de baixa qualidade? Quando vemos, por exemplo, que no Estados Unidos um pneu de caminhão roda mais de 500 mil quilômetros e aqui no Brasil a vida útil não chega à metade disso, fica mais claro. Enquanto isso, os custos de logística seguem aumentando”, afirmou, em tom provocativo.

A palestra de Menzel foi sucedida pelas falas do presidente da Farsul, Gedeão Pereira, e do presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra. Eles trataram, respectivamente, do Programa Duas Safras e da produção de milho irrigado e de cereais de inverno. O VI Avisulat ocorre até esta quarta-feira (30), no Centro de Eventos Fiergs.