SOS Estiagem: quase 40% dos agricultores familiares do grupo 2 já sacaram auxílio

Em 10 dias de pagamento, 38% dos 67.456 agricultores familiares pertencentes ao grupo 2 do Programa SOS Estiagem já sacaram o benefício de R$ 1 mil, em parcela única. O pagamento se iniciou no dia 16 de novembro.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), que coordena essa política de crédito emergencial, ressalta que o repasse do apoio financeiro é destinado apenas àquelas famílias que possuírem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa em 1º de fevereiro de 2022, renda bruta anual de até R$ 100 mil, e que residirem em município com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública homologado pelo Estado, decorrente da estiagem, entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022.

Para resgatar o valor, o beneficiário deverá se dirigir até uma agência do Banrisul e apresentar documento de identificação com foto e o número do CPF. O saque não precisa ser realizado no município de origem. Os beneficiários terão o prazo de até 80 dias para sacar o recurso. Transcorrido esse prazo sem a realização do saque, os valores remanescentes retornarão ao Estado.

Para saber se está apto a receber o auxílio, o público-alvo deverá fazer a consulta no site www.sosestiagem.rs.gov.br com o número de CPF.

Até 25 de novembro, 87% dos 12.978 beneficiários do primeiro grupo (assentados da Reforma Agrária, quilombolas, indígenas e ribeirinhos residentes no meio rural) realizaram o resgate do valor. O pagamento começou no dia 13/10/2022 e vai até 31/12/2022. O apoio financeiro é destinado às famílias residentes em áreas rurais que registraram perdas na última safra de verão, por conta da estiagem.