Setores de aves, suínos e laticínios debatem seus rumos no VI Avisulat

Começa na próxima segunda-feira (28) o VI Avisulat - Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios. O evento, promovido pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), em parceria com o Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) e o Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul (SIPS), e cuja última edição ocorreu em 2016, tem o objetivo de evidenciar essas três áreas produtivas que fomentam a economia gaúcha.

A agenda de atividades, que vai até quarta-feira (30), ocorrerá no Teatro do Sesi e nas dependências da Federação e Centro das Indústrias do Estado do RS (Fiergs), no bairro Sarandi, em Porto Alegre. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo site do Avisulat: www.avisulat.com.br

O congresso é composto por quatro painéis temáticos que reúnem 10 palestras ministradas por representantes de empresas, pesquisadores e lideranças chanceladas pelos segmentos. Também haverá programação técnica, com diversos seminários e encontros.

Centrado em um cronograma diversificado, dinâmico e compacto, o conceito desta edição privilegia a realização de fóruns setoriais que incluem planejamentos a curto, médio e longo prazo. Na pauta estarão temas que são considerados gargalos na evolução das cadeias e também com projeções que sinalizam soluções e novos rumos para o desenvolvimento socioeconômico de cada segmento.

A 6ª edição do Avisulat terá palestras magnas, workshops, simpósios, seminários, debates, entre outros formatos, que permitem discutir as proposições. Entre os assuntos, estarão sanidade, certificação, meio ambiente e sustentabilidade, qualidade industrial, estratégias comerciais, tributação sobre os produtos, entraves de logística. As atividades são direcionadas aos representantes das cadeias produtivas de aves, suínos e laticínios do Brasil, bem como os produtores, pesquisadores, cientistas, professores, órgãos oficiais ligados direta e indiretamente ao agronegócio e profissionais que atuam na área.

O presidente da Organização Avícola do Estado do Rio Grande do Sul (Asgav/Sipargs) e coordenador do Avisulat, José Eduardo dos Santos, destaca que o ano de 2022, após 33 meses de pandemia da Covid-19, trouxe à tona os impactos e as mudanças de rota nas diretrizes dos setores provocados pela crise sanitária mundial.

“O Avisulat faz-se essencial, com eixos temáticos de debates sobre esses cenários, que tiveram que se superar para lidar com os percalços rotineiros de cada cadeia e com os novos, gerados pela pandemia, e seus atuais efeitos no modus operandis das áreas produtivas”, destacou.