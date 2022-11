Comitiva gaúcha negocia preço mínimo da uva em Brasília

Presidente da Frente Parlamentar da Vitivinicultura da Assembleia Legislativa, o deputado Elton Weber (PSB) acompanha, nesta terça (22) e quarta-feira (23) audiências em Brasília para tratar do preço mínimo da uva para a safra 2022/2023. As agendas foram marcadas pelo presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuch, a pedido da Comissão Interestadual da Uva. Participam, ainda, os presidentes da Comissão, Cedenir Postal, e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, Ricardo Pagno.

A expectativa da comitiva é que o valor mínimo contemple pelo menos o custo de produção, o que exige um ajuste no atual preço mínimo, de R$ 1,31 o quilo, para R$ 1,61.

“O preço deve ser justo, cobrindo o custo e proporcionando lucro para o agricultor”, defende Weber.

O primeiro compromisso ocorre nesta terça-feira, às 9h, quando o grupo será recebido pelo diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Sílvio Farnese. Na sequência, às 10h, a comitiva participa de audiência com a coordenadora-geral de Acompanhamento da Produção Agropecuária do Ministério da Economia, Mônica Netto. Já na quarta-feira, o encontro será com o diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab, Sergio De Zé, e com o superintendente de Estudos de Mercado e Gestão da Oferta da companhia, Allan Silveira dos Santos. A reunião está marcada para as 10h.

Quem define o preço mínimo é a Companhia Nacional de Abastecimento, com posterior parecer do Ministério da Agricultura e aprovação do Conselho Monetário Nacional.

“Esperamos que esse processo seja vencido, e o novo preço mínimo publicado até dezembro”, estima Cedenir Postal.