Feira em Lavras do Sul movimenta R$ 55,3 milhões

Dezenas de painéis, seminários, palestras e outras atividades movimentaram grande público e mais de R$ 55 milhões durante o Universo Pecuária - Futuro, Negócio e Sustentabilidade, ao longo da semana passada, em Lavras do Sul. A primeira edição do evento terminou neste domingo com a promessa de ocorrer anualmente, sempre na primeira semana de novembro, dizem os organizadores.

Cerca de 13 mil pessoas acompanharam debates sobre diversos temas, além de oficinas, vitrines tecnológicas e atividades a campo. Muitas novidades do mundo digital foram apresentadas por 72 expositores. Promovido pelo Sindicato Rural e pela prefeitura de Lavras do Sul, o Universo Pecuária contou ainda com as participações do Sebrae-RS e da Cotrisul.

O encaminhamento de propostas de financiamento, por meio da Caixa Econômica Federal, para diversas modalidades de atividade agropecuária, como compra de máquinas e implementos agrícolas, tecnologia, serviços e custeio pecuária, por exemplo, alcançou a cifra de R$ 45 milhões. Nos três leilões de animais, a mostra movimentou R$ 10,2 milhões com a venda de 4.147 bovinos e ovinos.A Feira de Terneiros do Universo Pecuária registrou um faturamento de R$ 3,5 milhões, com a venda de 1.465 animais, predominantemente das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford. O MulherAgro, remate promovido pela Comissão Feminina do Sindicato Rural de Lavras do Sul, reuniu 47 produtoras da Campanha, rendeu R$ 3,5 milhões com a venda de 1.363 animais. "Esse evento supera preconceitos, quebra paradigmas e mostra a participação feminina no agronegócio", destaca a presidente da comissão, Rossana Ferreira.

As 20 bancas do Pavilhão da Agricultura Familiar faturaram R$ 92,5 mil, segundo informações da assessoria de comunicação do evento. No sábado, a Feira de Ventres levou à pista da Arena de Remates 1.320 animais, entre bovinos e ovinos. O leilão teve um faturamento de R$ 3,2 milhões. "Tivemos a confirmação da aprovação de uma linha de crédito de R$ 15 milhões junto ao BRDE para a implantação da unidade de extração de minério e produção de fosfato natural da Águia Fertilizantes", destacou o presidente do Sindicato Rural, Francisco Abascal.

A previsão é de que a planta do projeto Fosfato Três Estradas, no 2º Distrito Industrial do município, tenha capacidade de produzir até 300 mil toneladas por ano e reduzir a dependência de fertilizantes importados. O projeto será a primeira unidade do