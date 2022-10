Fim do vazio sanitário da soja no RS libera semeadura em 11 de outubro

Um olho na terra, outro no calendário. Nesse clima de expectativa os sojicultores gaúchos têm se preparado para o dia 11 de outubro, quando começa o período oficial de semeadura da cultura no Estado. É assim desde 13 de julho, quando se iniciou, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, o período de vazio sanitário para a cultura, determinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A proibição de semeadura termina à meia-noite de 10 de outubro no Estado, e as plantadeiras podem entrar em ação no segundo seguinte, em uma área estimada em 6,5 milhões de hectares, conforme a Emater-RS. O número é 2,8% maior que o verificado na safra passada.

Ainda de acordo com a autarquia estadual, em condições adequadas de clima, a expectativa de produção é de 20,1 milhões de toneladas, 124% superior as 9,1 milhões de toneladas colhidas na temporada 2021/2022. A produtividade projetada é de 3,1 mil quilos por hectare, 112,6% sobre a média de rendimento obtida na temporada anterior, de 1.472 quilos por hectare.

O vazio sanitário - período em que é proibido manter nas lavouras plantas vivas de soja, a fim de evitar a proliferação do fungo causador da ferrugem asiática – já é adotado em todo o País, como forma de prevenção. O cuidado é importante para proteger o bolso do produtor, uma vez que a doença provoca o desfolhamento precoce da planta e prejudica a formação do grão. A queda na produtividade pode chegar a 90%.

A duração da restrição de plantio é de 90 dias e leva em conta o tempo máximo de sobrevivência dos esporos no ar, que é de 55 dias. Pela norma do Mapa, todas as plantas deveriam ser destruídas após a colheita do começo do ano. Se a geada não eliminasse a matéria verde, o agricultor deveria adotar a aplicação de produtos químicos ou outros métodos.

O descumprimento ocasionaria aplicação de multa. Mas neste primeiro ano da regra no Estado, os produtores não foram penalizados. Ainda que algumas áreas tenham desrespeitado a determinação, as equipes que fazem a fiscalização das lavouras têm optado por um trabalho de conscientização, explica o coordenador da área de Culturas da Emater-RS, Elder Dal Prá.

“O Rio Grande do Sul tem uma grande diversidade climática, e na Fronteira-Oeste o inverno foi menos severo em 2022. Verificamos a existência de algumas plantas nessa região, e deveria ter ocorrido ação humana. Estamos adotando uma postura educativa, porque a incidência da doença vai ocorrer. A questão é em que nível”, observa o agrônomo.

A ferrugem asiática da soja foi verificada no Rio Grande do Sul e no Brasil há cerca de duas décadas. A chance de incidência aumenta na proporção da ocorrência de umidade elevada, chuvas e altas temperaturas.

Mas apesar de ter ingressado apenas neste ano no calendário de adoção do período de vazio sanitário, o Estado já oferece aos produtores ferramentas de proteção às lavouras da enfermidade. Há quatro anos, o Programa Monitora Ferrugem RS, coordenado pela Emater e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, mantém pontos de coleta de amostras para monitorar o surgimento de esporos em lavouras de todas as regiões produtoras. Na safra passada foram 50 coletores em áreas de produtores parceiros.

“Semanalmente, divulgamos boletins ao produtor. E todos os dias disponibilizamos um mapa de previsibilidade da doença, com base nas condições climáticas. O sistema permite a formação de parâmetros de referência para a eventual necessidade de uso de fungicidas, bem como para a definição dos intervalos entre as aplicações. Não existe iniciativa tão completa como essa no País”, orgulha-se Dal Prá.