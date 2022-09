Exportações de tabaco crescem 14,8% de janeiro a agosto

As exportações de tabaco brasileiro já alcançaram, somente nos primeiros oito meses de 2022, um volume de 349,3 mil toneladas. O número é 14,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Em divisas, porém, os negócios renderam US$ 1,3 bilhão, cifra 44,6% superior ao faturamento no mesmo período do ano passado, conforme dados do Ministério da Economia, publicados no Sistema ComexStat.

Embora a análise da consultoria Deloitte - que faz as projeções anuais com base em acompanhamento dos dados do comércio exterior de produtos de tabaco - sugira um resultado final muito próximo às 464,4 mil toneladas embarcadas em 2021, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), está mais animado. É que o mesmo estudo indica aumento de 6% a 10% no faturamento, podendo chegar a US$ 1,6 bilhão em dezembro.

"Avaliamos que a pesquisa apresenta resultados conservadores, que consideram os problemas logísticos que o mundo todo tem enfrentado. Com base nos números que temos disponíveis até agosto, nossa expectativa é de superarmos a projeção apresentada na pesquisa, tanto em volume quanto em dólares", avalia o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Iro Schünke.

Se esses resultados forem confirmados, o País completará 30 anos na liderança mundial de exportação de tabaco. De acordo com o executivo, o feito é importante não só para a cadeia produtiva, que gera renda e empregos, mas também para o Brasil".

Já em relação à Região Sul, onde se concentra a quase totalidade da produção e beneficiamento do tabaco brasileiro, foram exportadas 344.782 toneladas de janeiro a agosto deste ano, volume 14,62% maior do que o mesmo período do ano anterior. E as divisas geradas até agosto com tabaco embarcado nos portos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná somam US$ 1.313.596 mil, sendo 44,93% superiores aos oito primeiros meses do ano passado.

Até agosto de 2022, os maiores importadores foram a Bélgica (US$ 360 milhões), seguida pela China (US$ 248 milhões), pelos Estados Unidos (US$ 103 milhões) e pela Indonésia (US$ 70 milhões). O tabaco representa, até o momento, 0,61% do total exportado pelo Brasil em 2022. Também responde por 8,11% das exportações do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor e exportador da cultura, e 3,55% das exportações da região Sul. Até o final de agosto, o tabaco representou 2,99% na balança comercial brasileira e 23,92% nos negócios gaúchos.

Na safra 2021-2022, foram produzidas 560,1 mil toneladas de tabaco no País, número 10,9% inferior ao período anterior, conforme a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). A redução é efeito de uma redução de 9,8% na área plantada, que passou de 273,3 mil hectares para 246,5 mil hectares.

O enxugamento do volume de terras destinadas à cultura contrasta com as finanças do setor. Afinal, o preço médio praticado nesta safra foi 61,5% maior que a anterior, ainda de acordo com a entidade. Conforme o presidente da Afubra, Benício Albano Werner, desde a safra 2010/2011, não se teve uma variação de preços como em relação ao período 2020/2021 para 2021/2022. Já a receita bruta do tabaco foi de R$ 9,5 bilhões nesta safra, um aumento de 44% sobre a anterior.

Para a safra 2022/2023, a estimativa de produção será finalizada no fim do mês de outubro. E a projeção da Afubra sobre área a ser plantada indica para um leve aumento.