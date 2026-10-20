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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 13:40

Fórum IEL de Inovação 2026 debate futuro, cultura e liderança em três cidades gaúchas

Fórum IEL de Inovação será realizado em Porto Alegre, Caxias do Sul e em Santa Maria

Fórum IEL de Inovação será realizado em Porto Alegre, Caxias do Sul e em Santa Maria

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Nos dias 12, 18 e 26 de novembro de 2026, o Sistema Fiergs, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), realiza o Fórum IEL de Inovação em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria, com o objetivo de discutir como transformar inovação e tecnologia em resultados concretos para a indústria. O encontro de Porto Alegre acontece no dia 12 de novembro, a partir das 13h, no Teatro Fiergs, na avenida Assis Brasil, 8.787. Em Caxias do Sul, no dia 18, o foco será a governança das indústrias, enquanto Santa Maria recebe a edição de 26 de novembro, dedicada à preparação de pessoas e lideranças para as mudanças do setor. As inscrições devem ser feitas pelo site https://edu.ielrs.org.br/forum-iel-inovacao/.

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