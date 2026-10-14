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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 11:21

RS debate universalização do saneamento na Semana da Água

O encontro discutirá os desafios para ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico, com foco na regulação, na gestão e na proteção dos recursos hídricos

O encontro discutirá os desafios para ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico, com foco na regulação, na gestão e na proteção dos recursos hídricos

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS) promove nesta quarta-feira, 14 de outubro, das 8h30 às 17h, o seminário Universalização do Saneamento – Água para Quem?, como parte da 33ª Semana Interamericana da Água e da 26ª Semana Estadual da Água do RS. O encontro discutirá os desafios para ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico, com foco na regulação, na gestão e na proteção dos recursos hídricos. A atividade será realizada no auditório do Sindicato dos Engenheiros do RS (Senge), em Porto Alegre. 

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