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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 10:23

Mercopar reúne indústria e inovação em Caxias do Sul

As palestras do Palco Conhecimento e as apresentações e conversas do Palco Conexões têm acesso gratuito.

As palestras do Palco Conhecimento e as apresentações e conversas do Palco Conexões têm acesso gratuito.

ARTE/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
De 20 a 23 de outubro, o Sebrae RS e o Sistema Fiergs realizam a 35ª edição da Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina, com o objetivo de aproximar empresas, fornecedores, compradores e profissionais, estimular negócios, parcerias e o acesso a novas tecnologias e mercados. O evento ocorre no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, com programação voltada a negócios, conexões, inovação e conhecimento. As palestras do Palco Conhecimento e as apresentações e conversas do Palco Conexões têm acesso gratuito. As inscrições para empresas estão abertas e podem ser feitas pelo site mercopar.com.br.

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